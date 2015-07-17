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    Онлайн-сервис Uber подарит 100 футболок «Челси»

    Сегодня, 17 июля, онлайн-сервис по заказу автомобилей Uber подарит своим пользователям в Москве 100 футболок лондонского "Челси", в которых команда будет выступать в сезоне 2015/2016.
    Презентация новой формы "Челси" прошла 16 июля. Официально в продажу футболки лондонцев поступят только в среду, 22 июля. У пользователей Uber в Москве есть шанс получить новую футболку абсолютно бесплатно уже в эту пятницу, 17 июля, с 12 дня до 8 вечера.
    Москва станет одним из 8 городов, жители которых получат возможность стать обладателем новых футболок. Акция пройдет также в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Рио-де-Жанейро, Кейптауне, Мумбаи, Шанхае и Токио.
    Для того, чтобы получить футболку "Челси", необходимо открыть приложение Uber, ввести специальный промокод CHELSEAFCMSK, выбрать опцию CHELSEA и заказать автомобиль на нужный адрес. Машина с футболкой приедет в считанные минуты. Подробности по ссылке.
    Uber – универсальное мобильное приложение для заказа автомобиля с водителем по всему миру. На сегодняшний день Uber работает в более 300 городах и 58 странах мира.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2015 09:38
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 17 июля 2015, 15:24

      В Сибирь привезут футболку?

      0
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      ...
      Рейтинг: +236

      Igo0rek > Павлюченко 13 17 июля 2015, 16:57

      Написано же - в Москве.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 > Павлюченко 13 18 июля 2015, 15:25

      Привезут если ты её купишь у официального дилера.

      0
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      Рейтинг: +204

      Gagarin56 17 июля 2015, 14:38

      я один это воспринял как рекламу??? на соккере такого не было, чтоб в новостях пропихивать

      0
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      Рейтинг: +18

      Мишель Каппель 17 июля 2015, 13:41

      Прекрасная акция!

      0
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      Рейтинг: +42

      alboro 17 июля 2015, 12:50

      современно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +533

      Levadia 17 июля 2015, 12:49

      А при чём тут Л.А.?
      Им же там штраф впаяли и лицензию приостановили на месяц!А могут и вообще отозвать.

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 17 июля 2015, 12:35


      Не нужно, спасибо.

      -

      Атрибутика "Зенита" это и патриотичнее, и родному клубу помощь. И на взгляд гораздо симпатичнее, считай весь город носит. Даже пожилых людей приходилось встречать в наших шарфиках, не говоря о детках малых.

      А в футболке "Челси" будешь как-то странно себя чувствовать. Где тот Челси -- а где Россия.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +357

      alik4 > ФК Зенит всея Руси 17 июля 2015, 13:38

      не нужен так не пиши

      3
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      Рейтинг: +21

      mntr13 17 июля 2015, 11:18

      важная новость

      0
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      Рейтинг: +151

      311 17 июля 2015, 11:17

      Надо попробовать!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +342

      mphuZ 17 июля 2015, 10:58

      Нафига такие новости ?
      Не захломляйте этим мусором сайт!

      -1
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      Рейтинг: +357

      alik4 > mphuZ 17 июля 2015, 13:39

      да а если бы форму арсенала раздавали новость тоже была бы мусором?

      1
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      Рейтинг: +342

      mphuZ > alik4 17 июля 2015, 19:36

      да

      0
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      Рейтинг: +254

      Vector 17 июля 2015, 10:30

      А теперь немного про UBER... Это организация, практически запрещена по всей Европе и частично в мире. Она занимается не только демпингом цен на услуги таксомоторных перевозок, но и на нарушает установленные законы. Забавно, но в России, не смотря на закон о Такси, это компания процветает! Дешёвое такси? А вы знаете, что водилы, которые работают там, несут убытки по хуже нелегалов. Сплошная монополия. Яндекс-такси и Гет, уже захватили и поглотили более 50 процентов всех суточных заказов по Москве, а тут ещё и Юбер... Так что вызывая через это приложение такси, вы кормите американцев, отнимая заработок у водителей и честных легальных такси)))) Вот так.

      2
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      Рейтинг: +14

      Cristiano Ronaldo07 > Vector 17 июля 2015, 10:48

      Привет!хочу сказать,что ты совершенно прав про американцев.я сам работаю на убере уже больше года в Чикаго,Иллинойс.этот сервис дешевле такси примерно в полтора раза,поэтому люди так ча то используют убер,нежели такси.понятное дело,что лучше кормить свои компании,но попробуй убедить народ платить больше,когда есть вариант подешевле.но я ценю твою попытку донести до людей эту мысль.но и людей не в чем упрекнуть,они просто пытаются выжить.так что,я бы и сам,наверное,использовал убер.спасибо!

      2
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      ...
      Рейтинг: +254

      Vector > Cristiano Ronaldo07 17 июля 2015, 10:53

      Да я и сам открыл небольшое такси... Сам езжу, от случая к случаю. Просто Яндекс у нас уже монополизировал Ритм, Формулу, 2412, Сити-Мобил, Солт и NEXI... Дешевле, не значит лучше... Но, понимаю, бесполезно отговаривать))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +150

      MadPampers > Vector 17 июля 2015, 11:21

      около года пользуюсь Убером, приятные цены, новые иномарки, а самое главное довольные своей зарплатой и любящие свою работу водители, с которыми я регулярно общаюсь. А ты наверняка залётный бомбила, кидающий пьяных людей на забытые в твоей машине телефоны, у которого отбирают хлеб :D

      2
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      Рейтинг: +254

      Vector > MadPampers 17 июля 2015, 13:49

      Конечно залётный, с московской лицензией)) А ты жмот, который жалеет лишнюю копейку на катание своей пятой точки. Вот такие как вы и расплодили Нексии с "братьями" за рулём))) На таких как ты, как раз люди и делают деньги))) Молодец, пользуйся дальше))

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