Онлайн-сервис Uber подарит 100 футболок «Челси»

В Сибирь привезут футболку?
В Сибирь привезут футболку?
Написано же - в Москве.
Привезут если ты её купишь у официального дилера.
я один это воспринял как рекламу??? на соккере такого не было, чтоб в новостях пропихивать
Прекрасная акция!
современно
А при чём тут Л.А.?
Им же там штраф впаяли и лицензию приостановили на месяц!А могут и вообще отозвать.
Не нужно, спасибо.
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Атрибутика "Зенита" это и патриотичнее, и родному клубу помощь. И на взгляд гораздо симпатичнее, считай весь город носит. Даже пожилых людей приходилось встречать в наших шарфиках, не говоря о детках малых.
А в футболке "Челси" будешь как-то странно себя чувствовать. Где тот Челси -- а где Россия.
не нужен так не пиши
важная новость
Надо попробовать!)
А теперь немного про UBER... Это организация, практически запрещена по всей Европе и частично в мире. Она занимается не только демпингом цен на услуги таксомоторных перевозок, но и на нарушает установленные законы. Забавно, но в России, не смотря на закон о Такси, это компания процветает! Дешёвое такси? А вы знаете, что водилы, которые работают там, несут убытки по хуже нелегалов. Сплошная монополия. Яндекс-такси и Гет, уже захватили и поглотили более 50 процентов всех суточных заказов по Москве, а тут ещё и Юбер... Так что вызывая через это приложение такси, вы кормите американцев, отнимая заработок у водителей и честных легальных такси)))) Вот так.
Привет!хочу сказать,что ты совершенно прав про американцев.я сам работаю на убере уже больше года в Чикаго,Иллинойс.этот сервис дешевле такси примерно в полтора раза,поэтому люди так ча то используют убер,нежели такси.понятное дело,что лучше кормить свои компании,но попробуй убедить народ платить больше,когда есть вариант подешевле.но я ценю твою попытку донести до людей эту мысль.но и людей не в чем упрекнуть,они просто пытаются выжить.так что,я бы и сам,наверное,использовал убер.спасибо!
Да я и сам открыл небольшое такси... Сам езжу, от случая к случаю. Просто Яндекс у нас уже монополизировал Ритм, Формулу, 2412, Сити-Мобил, Солт и NEXI... Дешевле, не значит лучше... Но, понимаю, бесполезно отговаривать))
около года пользуюсь Убером, приятные цены, новые иномарки, а самое главное довольные своей зарплатой и любящие свою работу водители, с которыми я регулярно общаюсь. А ты наверняка залётный бомбила, кидающий пьяных людей на забытые в твоей машине телефоны, у которого отбирают хлеб :D
Конечно залётный, с московской лицензией)) А ты жмот, который жалеет лишнюю копейку на катание своей пятой точки. Вот такие как вы и расплодили Нексии с "братьями" за рулём))) На таких как ты, как раз люди и делают деньги))) Молодец, пользуйся дальше))