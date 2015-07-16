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    Вальбуэна: "Останусь в "Динамо", если буду обсуждать вопрос усиления состава"

    Футболист московского "Динамо" Матье Вальбуэна поведал о своем отношении к отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера команды, а также поделился условием, при котором он останется в стане бело-голубых.

    "Увольнение прежнего тренера стало для нас сюрпризом. Но на решение руководства мы влиять не можем. У нас есть стремление выдать суперчемпионат. Сейчас сконцентрированы на воскресной игре с "Зенитом". Хочу сказать, что нам еще в прошлом году обещали усиление команды, но по-прежнему новичков нет. Я встречусь с руководством и обсужу этот вопрос. И останусь в "Динамо" только при наличии этого условия. Виталий Дьяков и Янн М'Вила долго с нами работали и должны были подписать контракты, но таких сложных переходов я не видел даже в "Марселе", - сказал француз.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    16.07.2015 19:27
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    Комментарии209
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      Рейтинг: +11

      zuker 17 июля 2015, 17:24

      Кобелев бы смог остудить лягушатника...только сам вероятно ещё новичок в этой команде.

      0
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      Рейтинг: +69

      rector 17 июля 2015, 16:24

      Паренек жилы не рвет. Пообвыкся в России.

      0
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      Рейтинг: +130

      Krutoy 17 июля 2015, 14:57

      Вальбуэна: "Останусь в "Динамо", если буду обсуждать вопрос усиления состава"
      Источник: http://soccer.ru/news/435863.shtml
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      Даааа..., похоже, в Динамо, совсем дисциплина упала, если игроки ставят какие-то условия! Удел игрока, если за тебя заплатили нехилые бабки, ИГРАТЬ, ИГРАТЬ и ИГРАТЬ..., или молча сидеть на лавке! А он, виш ли, хочу обсуждать учсиление состава...:))) Эх, как же опустили низко наш футбол! :(((

      0
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      Рейтинг: +18

      А Пар 17 июля 2015, 14:24

      А зачем Динамо пригласило Кобелева? У вас же есть Вальбуэна, который любого тренера на общественных началах научит, как команду тренировать

      3
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      Рейтинг: +202

      Chilahim 17 июля 2015, 13:32

      Блин, я прусь с этих игроков... Один шел получать бабки от ВТБ-шников и Роттенбергов, короче от тех кто поднялся на кумовстве и блате, а потом возмущается мол как это так в команде кумовство и блат. Другой шел в команду, где через год массовые закупки/раздачи игроков, ежегодные смены тренеров и провалы в чемпионате, а теперь говорит хочу усиления, хочу бла-бла-бла... Вы, ребяты, или идите за большими зарплатами и молчите в тряпочку, или идите в клубы, где руководство, не только свое бабло моет, но ещё и за результат радеют.

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      Рейтинг: +130

      ermak6448 17 июля 2015, 13:31

      Посмотрим слова и Дело...

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      Рейтинг: +11

      Joze-Mario-MourinhoUEFA-F 17 июля 2015, 13:30

      теперь он будет всем заправлять

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      Рейтинг: +11

      Joze-Mario-MourinhoUEFA-F 17 июля 2015, 13:28

      вообще оборзел !!!

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      Рейтинг: +44

      banksy_ 17 июля 2015, 13:02

      Динамо? Суперсезон? Кто в это поверит?

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      Рейтинг: +4875

      алдан2014 17 июля 2015, 12:17

      Заявочка.Это"о,тоже самое вытворял.

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