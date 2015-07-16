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    Стал известен стартовый состав молодежной сборной России на матч с греками

    Сегодня в 19.00 по московскому времени юношеская сборная России под руководством Дмитрия Хомухи начнет полуфинальный матч чемпионата Европы против сборной Греции. Стал известен состав российской команды.

    Выбор Хомухи пал на следующих футболистов: Митрюшкин, Чернов, Ходжаниясов, Якуба, Макаров, Гулиев, Баринов, Головин, Безденежных, Шейдаев, Гасилин

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    Источник: Бомбардир.ру

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    16.07.2015 18:49
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    Комментарии167
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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 17 июля 2015, 06:28

      Удачи нашим молодым и перспективным.

      0
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      Рейтинг: +86

      wingback 17 июля 2015, 00:26

      Что с ними потом происходит,, что они становятся кривоногими деревьями?

      0
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      Рейтинг: +266

      Анжи-Арена05 > wingback 17 июля 2015, 10:47

      Космические з/п

      0
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      Рейтинг: +114

      denmig > wingback 17 июля 2015, 11:42

      это и вас ждет в следующим году - выход в пл , рост зп, все по х. итп.

      0
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      Рейтинг: +209

      Sabbath 16 июля 2015, 23:58

      Отлично,теперь финал с Испанцами!

      1
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      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 16 июля 2015, 23:57

      молодцы, с важной победой! так держать и Победу в Финале, Удачи!!!

      1
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      Рейтинг: +226

      рус фан 16 июля 2015, 23:24

      Поздравляю всех Российских болел с уверенной победой нашей молодежки 4-0 над хозяевами Греками и выходом в финал ЧЕ. Особенно эффектным получился гол Гасилина из Зенита почти в девятку реализовал выход один на один ну и пас конечно хорош.

      4
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      Рейтинг: +77

      wojanolja 16 июля 2015, 23:07

      молодцы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      uran102 16 июля 2015, 22:21

      Молодцы...

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 июля 2015, 21:51

      К Дмитрию Хомухе надо присмотреться. Как-никак играл у Великого Павла Федоровича Садырина. И сегодня как тренер творит просто чудеса. Пусть пока и с молодёжкой.

      2
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      Рейтинг: +1707

      kkomov > cska-62 16 июля 2015, 22:14

      это у того Пал Федоровича, которого карпенс вменсте с другими спартачами гнобил, шантажировал и писал на него подметные письма с жалобами?

      1
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      Рейтинг: +359

      Vladimir32 > kkomov 16 июля 2015, 22:51

      Да, именно тот Павел Федорович, который заставлял тех 14 лодырей работать.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Vladimir32 16 июля 2015, 23:05

      И тот самый Павел Федорович, который из г. конфетки делал! Играющие в футбол! И о котором Игорь Корнеев сказал, что до Садырина он вообще в футболе ничего не понимал... Потом, кстати, Корнеев играл в "Барселоне" у самого Кройфа. И благодаря тогдашнему лимиту на легионеров конкурировал за место в составе с "балканским Марадоной" - Хаджи. И Гвардиолу посадил на лавку... :-))))

      2
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      Рейтинг: +359

      Vladimir32 > cska-62 16 июля 2015, 23:17

      Да знаю я это! Садырин действительно был Великим! Вечная ему память!

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      Ответить
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      Рейтинг: +794

      Miaf 16 июля 2015, 21:40

      С победой, вы наша надежда.

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      Рейтинг: +287

      vane4ek 16 июля 2015, 21:29

      Почему до сих пор в главных новостях нет ни слова о победе наших ребят !? Или до соккера долго доходит !?

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