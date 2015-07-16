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    Кокорин хотел бы видеть Черчесова во главе сборной России

    Нападающий московского "Динамо" Александр Кокорин принял участие в презентации новой формы на сезон и рассказал, что хотел бы видеть Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной.

    Футбол команды при Кобелеве будет сильно отличаться от того, что ставил Черчесов?

    – Пока сложно говорить, мы провели с новым тренером только три тренировки. Мне хотелось бы, чтобы команда продолжила играть в атакующий футбол.
    – Игорь Денисов без проблем вернулся в коллектив?

    – Про него никто не забывал. Все знают его возможности. Плохо только, что он не прошел с нами предсезонку

    Кого вы хотели бы видеть во главе сборной?

    – Черчесова.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.07.2015 18:39
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    Комментарии105
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      Рейтинг: +77

      Kostya_Kostya 17 июля 2015, 15:37

      Вот мнение Кокорина интересует меньше всего...

      0
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      Рейтинг: +35

      AmigoAlejandro 17 июля 2015, 12:07

      Предложение интересное, но нереальное! В принципе, Черчесов, получается, не такой уж и плохой тренер, раз довел команду до Лиги Европы. Но на уровне клуба - не более. В сборной нужен тот, кто реально знает вкус побед и при этом испытывает это чувство гордости за свои успехи и успехи команды чаще других.
      Я бы тоже за Леонида Викторовича проголосовал. Он мне и в ЦСКА нравится, и в наших "Крыльях" неплохо работал.Если бы не финансовые трудности клуба, может, и успехи были бы не такие скромные.

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      Рейтинг: +114

      denmig 17 июля 2015, 10:55

      а черчесов не хочет видеть кокорина! и тот и другой - вышли из моды уже -первый может только быть четвертым, а второй - вообще уже ничего не может

      0
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      Рейтинг: +138

      Слуцкий 17 июля 2015, 10:51

      правильно нужно сделать глав тренером Карпина пощником Черчесова и Бердыева и тогда евро в [Соблюдайте правила ] и ЧМ на хрена наш уровень чемпионат КОНКАФ играть с атлантидой гаваями и ТОБАГО СБИЛИЗ а также наше дерби с давними союзниками кубинцами

      0
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      Рейтинг: +164

      AndreiM-68 17 июля 2015, 09:12

      Забыли задать вопрос: нужен кокорин сборной?

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      Рейтинг: +923

      eaguar 17 июля 2015, 08:28

      Черчесов может .

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      Рейтинг: +13

      mokkee 17 июля 2015, 08:18

      только не его!в сборную нельзя

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 17 июля 2015, 08:15

      предлагаю тандем Черчесов-Карпин

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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 17 июля 2015, 06:55

      А вот таких шпигелей как Кокорин в сборной видеть не хотелось бы, сдулся как мыльный пузырь.

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      Рейтинг: +83

      aviciii 17 июля 2015, 05:52

      а мы надеемся видеть во главе сборной Хомуху и его ребят в составе без тебя !!!!!

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      Рейтинг: +268

      eugen-han > aviciii 17 июля 2015, 09:03

      не реально,потому что есть такие чемпионы,как горбатенко,прудников,которые в сборную не проходят,и такая схожая ситуация не только у нас,а практически во всех футбольно-развитых странах....и что самое интересное - это то,что нашим ветеранам нет равных во всем мире.

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