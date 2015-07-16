Кокорин хотел бы видеть Черчесова во главе сборной России

Нападающий московского "Динамо" Александр Кокорин принял участие в презентации новой формы на сезон и рассказал, что хотел бы видеть Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной.





– Футбол команды при Кобелеве будет сильно отличаться от того, что ставил Черчесов?





– Пока сложно говорить, мы провели с новым тренером только три тренировки. Мне хотелось бы, чтобы команда продолжила играть в атакующий футбол.



– Игорь Денисов без проблем вернулся в коллектив?





– Про него никто не забывал. Все знают его возможности. Плохо только, что он не прошел с нами предсезонку



– Кого вы хотели бы видеть во главе сборной?



– Черчесова.

