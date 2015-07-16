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    Президент днепродзержинской "Стали": "Морально готовы к "Динамо"

    Президент днепродзержинской "Стали" Максим Завгородний поделился эмоциями о включении клуба в Премьер-лигу.
    "Это очень большой и серьезный вызов для команды, но мы готовы его принимать. Очень много работы и мало времени, есть организационные вопросы. Надеюсь, что маленький клуб из маленького города сможет заявить о себе в Премьер-лиге. Мы были готовы к этому решению, чтобы успеть стартовать в чемпионате.
    Первая игра в воскресенье с "Динамо" Киев. Готовы мы к чемпиону Украины? Это риторический вопрос, на него пока сложно ответить. Готовимся. Морально - точно готовы, - сказал Завгородний в интервью телеканалу"Футбол1".

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    Источник: Телеканал «Футбол» (Украина)

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    16.07.2015 18:13
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 17 июля 2015, 11:53

      морально этого мало

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      Рейтинг: +114

      denmig 17 июля 2015, 11:43

      укр сталь все купил!

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 17 июля 2015, 09:03

      Уровень УПЛ впечатляет...)))

      1
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 17 июля 2015, 04:13

      Зачем нам новости из укропии!

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      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev 16 июля 2015, 23:40

      Возвращаемся в 90-е, к командам Темп Шепетовка, Верес Ровно, Сталь Алчевск... Больно и обидно.

      1
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      Рейтинг: +67

      Donbass_Za_Dynamo > Lazio-Kiev 16 июля 2015, 23:48

      А чем лучше Мариупольский Арендовец вышеперечисленных клубов? Тем более он 2 года подряд занимает последние места, в то время как Сталь законно по регламенту заслужила повышение в классе.

      0
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      Рейтинг: +106

      vitya valdes > Lazio-Kiev 17 июля 2015, 09:25

      совершенно верно! Вместо того, чтобы поменять формат и таким образом хоть как-нибудь поднять с днища уровень упл, они его зарыли еще глубже! Можно так уже никогда и не достать его оттуда.

      1
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      Рейтинг: +621

      Akatsuki72 16 июля 2015, 23:27

      Думаю, что вынос тела будет в первом туре!

      0
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      Рейтинг: +67

      Donbass_Za_Dynamo 16 июля 2015, 23:26

      Опять бомжатские тролли-[Соблюдайте правила]и загадили футбольную тему своим политическим маразмом. Идите лучше обсуждайте тему про потенциальную продажу своего псевдофутболиста в Челси.

      0
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      Рейтинг: +11

      nikitchyk 16 июля 2015, 23:17

      удачи вам

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      Рейтинг: +302

      10 seconds to stars 16 июля 2015, 19:10

      Сталь ещё год назад играла во второй лиги и вот так вот в дебютном сезоне в первой, смогла пробиться в вышку. Респект)

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 16 июля 2015, 18:47

      Делайте понятные заголовки!
      Написали про Динамо, а материал про ДК, что за жлобство!

      2
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      Рейтинг: +302

      10 seconds to stars > Борисыч1 16 июля 2015, 19:07

      Так ДК это и есть Динамо. Что не понятного?

      3
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > 10 seconds to stars 16 июля 2015, 19:30


      Ты свою украинскую CPAHb к нормальным клубам не причисляй.

      Вы в загаженном Киеве человеческий облик потеряли - вот и переименовывайте советские названия, как по вашим утырочным законам полагается.


      5
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      Рейтинг: +302

      10 seconds to stars > ФК Зенит всея Руси 16 июля 2015, 19:38

      Опа, знаменитое красноречие питерских бомжей))) в стиле: гав-гав-гав :DDD

      6
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      ...
      Рейтинг: +342

      Jarvis > 10 seconds to stars 16 июля 2015, 19:45

      вряд ли ....ЭТО.... с большой буквы питерский болельщик

      2
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      Рейтинг: +12

      Dynamo _Kyiv_1927 > ФК Зенит всея Руси 16 июля 2015, 20:23

      Ты поэте то свой прикрой! На украину можешь гнать. Но на Динамо Киев! Не смей [Соблюдайте правила ] бомжатская. Твой зенит прям суперклуб!!!

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov > ФК Зенит всея Руси 16 июля 2015, 22:20

      ты прав во всем!

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      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev > Dynamo _Kyiv_1927 16 июля 2015, 23:42

      Отличная речь, только эмоции захлестнули. И эти недоразумения называли себя нашими союзниками в советские времена!

      1
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      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev > Борисыч1 16 июля 2015, 23:43

      О ДМ со времен Глазго Рейнджерс в Европе не вспоминают. И не пускают. Так что Динамо в Европе только киевское и немного загребское!)

      2
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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 > Lazio-Kiev 17 июля 2015, 00:14

      Знаешь, уважаемый(или неуважаемый) мне на Европу глубоко нас...ть.
      А вот на Соккере я желаю, чтобы Динамо было Динамо, а все иностранные под ногами не путались и назывались как-нибудь иначе.
      На своих же ua называйте моё Динамо как вам угодно. Я, в отличие от вас, по чужим сайтам лазить не приучен.

      1
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      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev > Борисыч1 17 июля 2015, 00:22

      Вот и сидите в своем РПЛ-болоте. Вы даже в нем не в состоянии ничего выиграть. С весеннего чемпионата 1977-го без трофеев!) Тренируйтесь на кошках!)))

      2
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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 > Lazio-Kiev 17 июля 2015, 07:16

      Чья бы корова мычала про болото)

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