Президент днепродзержинской "Стали": "Морально готовы к "Динамо"

морально этого мало
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морально этого мало
укр сталь все купил!
Уровень УПЛ впечатляет...)))
Зачем нам новости из укропии!
Возвращаемся в 90-е, к командам Темп Шепетовка, Верес Ровно, Сталь Алчевск... Больно и обидно.
А чем лучше Мариупольский Арендовец вышеперечисленных клубов? Тем более он 2 года подряд занимает последние места, в то время как Сталь законно по регламенту заслужила повышение в классе.
совершенно верно! Вместо того, чтобы поменять формат и таким образом хоть как-нибудь поднять с днища уровень упл, они его зарыли еще глубже! Можно так уже никогда и не достать его оттуда.
Думаю, что вынос тела будет в первом туре!
Опять бомжатские тролли-[Соблюдайте правила]и загадили футбольную тему своим политическим маразмом. Идите лучше обсуждайте тему про потенциальную продажу своего псевдофутболиста в Челси.
удачи вам
Сталь ещё год назад играла во второй лиги и вот так вот в дебютном сезоне в первой, смогла пробиться в вышку. Респект)
Делайте понятные заголовки!
Написали про Динамо, а материал про ДК, что за жлобство!
Ты свою украинскую CPAHb к нормальным клубам не причисляй.
Вы в загаженном Киеве человеческий облик потеряли - вот и переименовывайте советские названия, как по вашим утырочным законам полагается.
Опа, знаменитое красноречие питерских бомжей))) в стиле: гав-гав-гав :DDD
вряд ли ....ЭТО.... с большой буквы питерский болельщик
Ты поэте то свой прикрой! На украину можешь гнать. Но на Динамо Киев! Не смей [Соблюдайте правила ] бомжатская. Твой зенит прям суперклуб!!!
ты прав во всем!
Отличная речь, только эмоции захлестнули. И эти недоразумения называли себя нашими союзниками в советские времена!
Знаешь, уважаемый(или неуважаемый) мне на Европу глубоко нас...ть.
А вот на Соккере я желаю, чтобы Динамо было Динамо, а все иностранные под ногами не путались и назывались как-нибудь иначе.
На своих же ua называйте моё Динамо как вам угодно. Я, в отличие от вас, по чужим сайтам лазить не приучен.
Чья бы корова мычала про болото)