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    Мутко: "Пацаны вышли в Европу, а их послали далеко"

    Министр спорта РФ Виталий Мутко поделился мнением о работе экс-председателя наблюдательного совета "Динамо" Сергее Степашине.

    "Все специалисты, а никакой ответственности. Пусть про "Динамо" объяснят. Пацаны вкалывали, вышли в Европу, а их послали далеко. Пусть он расскажет, что они сделали, он же занимал там должность. Чего учить?
    Я это знаю все: сидишь одним местом в клубе, тебе эта сборная по барабану. Я все это перешел. Тут другая ответственность. Нужна золотая середина. Нам нужна сборная. Давайте поработаем три года в интересах страны, даже в ущемление интересов клубов. Минниханову позвонил: у вас пятерка в УНИКСе вся из иностранцев, в чем смысл?
    Мы защищаем свою страну. Не будет шанса иначе. Могилевец прошлифовал банку в "Зените", вылетел с такими глазищами на "Севилью", получил травму, сейчас где он? В "Ростове". А был в "Рубине", который борется за еврокубки, выходил – красава просто.
    Хоккей более-менее отрегулировали в плане лимита, а с баскетболом будем говорить", – сказал Мутко.

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    Источник: Sports.ru

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    16.07.2015 17:50
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    Комментарии155
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      Рейтинг: +877

      Коняра85 17 июля 2015, 12:24

      не трогай баскетбол, па*дла

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +46

      NikoloZ_and_Arsenal 17 июля 2015, 10:30

      Если в Хоккее это помогло то не значит что подойдет футболу!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +163

      Voronzov 17 июля 2015, 10:26

      Надо ставить значок +18 перед интервью этого "министра"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +114

      denmig > Voronzov 17 июля 2015, 11:45

      надо ставить значок "порнуха" перед интервью этого министра!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 17 июля 2015, 10:13

      тебя бы послать далеко!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +222

      удав 17 июля 2015, 09:44

      такое чувство что мутко всегда спит, потом его резко будят и он начинает с перепугу все подряд молоть языком=)

      4
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      Рейтинг: +1532

      starche 17 июля 2015, 09:41

      Сбивчиво, но в целом правильно. В баскетболе у нас одни иностранцы и иностранки! И где теперь наши сборные!?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3081

      drug01 17 июля 2015, 09:08

      Говорит иногда правильно а свои ошибки не признает!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +167

      Мигалков 17 июля 2015, 09:06

      Один голый популизм.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4681

      Викос 17 июля 2015, 09:04

      гопник

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      warfalamei 17 июля 2015, 08:57

      "В огороде бузина, а в Киеве дядька"

      2
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