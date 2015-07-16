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    Днепродзержинская "Сталь" стала 14-м участником УПЛ

    В украинской Премьер-лиге 2015/2016 будет выступать днепродзерджинская "Сталь". 29 членов Исполкома ФФУ проголосовали за это решение, 7 отдали свой голос за мариупольский "Ильичевец", а один представитель ФФУ воздержался. Сообщается, что мариупольцы будут подавать в суд на это решение.

    "Я бы сказал, что ставить какие-то ультиматумы неуместно. Говорить о том, что они будут воевать - это их право, пусть они это реализуют. Но я бы на их месте сосредоточился на подготовке футболистов, чтобы вернуться в чемпионат в следующем году. Исполком решение принял. Чемпионат начинается. Правило Ильичевца оспаривать никто не запрещает. Но я бы поставил точку в этом вопросе.
    Я считаю, что Ильичевец должен согласиться с этим решением. Голосование было достаточно убедительным, 29 за Сталь, 7 за Ильичевец и 1 воздержался. Я считаю, в этой ситуации восторжествовал спортивный принцип. Нужно заканчивать вести войны в украинском футболе", - сказал вице-президент ФФУ Игорь Кочетов.
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    Источник: UA-Футбол

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    16.07.2015 17:32
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +42

      alboro 17 июля 2015, 11:37

      Тарута не фан

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      Ответить
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      Рейтинг: +42

      alboro 17 июля 2015, 10:36

      Тарута не фан

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +52

      MariupolFERD 17 июля 2015, 10:33

      В Украине всё несправедливо. В прошлые сезоны Карпаты , Металлург З не выгонялись из Премьер лиги в аналогичных ситуациях. А Карпаты вообще доказано было, что сдавали матчи Металлисту...

      0
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      Рейтинг: +621

      Akatsuki72 17 июля 2015, 08:50

      О каком спортивном принципе можно говорить, если всё решало голосование?

      0
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      Рейтинг: +81

      Andrumas > Akatsuki72 17 июля 2015, 12:35

      18 поражений в 26 играх и самое последнее место в турнирной таблице это для тебя, прости пожалуйста, какой принцип?

      1
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      Рейтинг: +621

      Akatsuki72 > Andrumas 17 июля 2015, 12:52

      Проводилось голосование и у голосование - это уже не спортивный принцип. Если бы напрямую по итогам чемпионата так было бы, то да. К тому же тут не играло роли, кто сколько очков набрал и какое место занял, иначе бы не проводили это голосование.

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      Рейтинг: +254

      MagistrMagii 17 июля 2015, 05:23

      ну и нормально, ещё один повод Мариуполю перейти в ДНР, а затем в состав России)

      1
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      Рейтинг: +11

      semple09 17 июля 2015, 05:00

      Торжество развитой демократии - соревновательные вопросы решаются голосованием. Видимо в конце сезона будут избирать чемпиона.

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      Рейтинг: +226

      рус фан 17 июля 2015, 02:12

      Ильечевцу просто с названием не повезло в нынешнее время.

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 16 июля 2015, 23:23

      поскребли по сусекам - чего то нашли.
      что за чемпионат такой дивный?

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      Рейтинг: +10

      Приднестровье 16 июля 2015, 22:39

      а админы в целях набивки постов решили кинуть такую тему ради срача на национальной почве..пожалуй скопирую данный текст и сделаю скины и отправлю куда нужно.. что бы увидели чем занимается данный сайт.. нет что бы закрыть коменты..зная что будет ругань..

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      Рейтинг: +322

      makerdream 16 июля 2015, 21:24

      шахтеровскую банду давят со всех сторон. Посмотрим как они без фармов скакать будут... В свое время и черноморец шахтеру подыгрывал.. изображая 70 минут борьбу а под конец якобы додавливали...

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