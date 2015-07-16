Капелло соберет игроков сборной России на прощальный ужин

Бюджетно посидят на каком-нибудь бизнес-ланче, вспомнят все совместные триумфы...
Сборная Россия U19 приятно удивляет. Появляется лучик надежды, что у нас растет молодое, сильное, профессиональное поколение.
Фабио Капелло разослал игрокам сборной России приглашение на ужин, на котором он планирует поблагодарить их за совместную работу перед возвращением в Италию. Ужин пройдет в четверг в одном из ресторанов Аркадия Новикова, расположенном неподалеку от Дома футбола.
Напомним, итальянский специалист и РФС договорились о расторжении контракта по взаимной договоренности.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.