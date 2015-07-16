Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Капелло соберет игроков сборной России на прощальный ужин

    Фабио Капелло разослал игрокам сборной России приглашение на ужин, на котором он планирует поблагодарить их за совместную работу перед возвращением в Италию. Ужин пройдет в четверг в одном из ресторанов Аркадия Новикова, расположенном неподалеку от Дома футбола.

    Напомним, итальянский специалист и РФС договорились о расторжении контракта по взаимной договоренности.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.07.2015 15:51
    Рекомендуем
    Комментарии137
    ...
    • ...
      Рейтинг: +31

      Impaled 17 июля 2015, 11:13

      Бюджетно посидят на каком-нибудь бизнес-ланче, вспомнят все совместные триумфы...
      Сборная Россия U19 приятно удивляет. Появляется лучик надежды, что у нас растет молодое, сильное, профессиональное поколение.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      Hatewind 17 июля 2015, 10:23

      Может себе позволить, с миллиардом-то...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +163

      Voronzov 17 июля 2015, 10:20

      а какой у них такой праздник?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 17 июля 2015, 09:47

      На 930 лимонов можно неплохо поесть!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      sprngf 17 июля 2015, 09:18

      Очень надеюсь что повора наcpyт ему в тарелку, или плюнут хотя бы!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3416

      FRZZ > sprngf 17 июля 2015, 09:46

      Ну, что за идиотизм?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      sprngf > FRZZ 17 июля 2015, 10:51

      Уважаемый, ну почему же идиотизм?
      Чем Дон может похвастаться за время работы со сборной?Да ничем...
      Ничего нового он в игру сборной не принес, прогресса мы так и не увидили!
      Поэтому и считаю что и щи казенные хлебать он не достоин!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +135

      Felipe Rivera 17 июля 2015, 09:08

      По инерции прочитал как "Капелло соберет игроков сборной России на _провальный_ ужин")

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Ваша совесть 17 июля 2015, 08:37

      Еще и за ужин РФС отвалит пару мультов!!! Страна дураков!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      Zidane_92 17 июля 2015, 08:31

      Без[Соблюдайте правила]и жизнь плоха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      cri1712 17 июля 2015, 08:30

      На свои хоть ужин то?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +196

      Forint 17 июля 2015, 08:26

      В конце заходит Усманов и говорит: наелись, напились? уматывайтесь!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11