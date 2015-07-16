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    Мутко: "Сборная России будет введена в одну из групп квалификации ЧМ-2018 вне конкурса"

    Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что сборная России примет участие в отборочном турнире ЧМ-2018 вне конкурса.

    "Сборная России будет введена в одну из отборочных групп в квалификации ЧМ-2018, как Франция в отборе на Евро.Результаты засчитываться не будут, получатся такие товарищеские матчи.Также будут 5-6 матчей свободного выбора, рассчитываю, что там будут соперники из топ-10 рейтинга", – сказал Мутко .
    Жеребьевка квалификации ЧМ-2018 состоится 25 июля в Сакт-Петербурге.

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    Источник: Sports.ru

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    16.07.2015 15:43
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +1532

      starche 17 июля 2015, 09:38

      Однако, повезло несказанно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Evgenii333 16 июля 2015, 23:51

      bynthtcyj

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +658

      Zivs 16 июля 2015, 22:36

      слабо. Договаривайся сразу о финале. Средств не жалей.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      нечитайло 16 июля 2015, 21:51

      очень интересно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 16 июля 2015, 21:35

      Бредятина

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +322

      makerdream 16 июля 2015, 21:27

      чем бы не тешились... получите полную авоську)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 16 июля 2015, 20:13

      Достижение Мутко

      0
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      Рейтинг: +43

      bertoshas 16 июля 2015, 20:01

      Интересно!

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      Рейтинг: +191

      lobsterdam 16 июля 2015, 19:38

      это еще что за приколы?

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      Рейтинг: +26

      Aris 16 июля 2015, 19:31

      Ооо! Это великое достижение .... чиновников!

      Им нужно "кланяться"......

      2
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