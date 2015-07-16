Мутко: "Сборная России будет введена в одну из групп квалификации ЧМ-2018 вне конкурса"

Однако, повезло несказанно.
Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что сборная России примет участие в отборочном турнире ЧМ-2018 вне конкурса.
"Сборная России будет введена в одну из отборочных групп в квалификации ЧМ-2018, как Франция в отборе на Евро.Результаты засчитываться не будут, получатся такие товарищеские матчи.Также будут 5-6 матчей свободного выбора, рассчитываю, что там будут соперники из топ-10 рейтинга", – сказал Мутко .
Жеребьевка квалификации ЧМ-2018 состоится 25 июля в Сакт-Петербурге.
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