Мутко: "Сборная России будет введена в одну из групп квалификации ЧМ-2018 вне конкурса"

Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что сборная России примет участие в отборочном турнире ЧМ-2018 вне конкурса.

"Сборная России будет введена в одну из отборочных групп в квалификации ЧМ-2018, как Франция в отборе на Евро.Результаты засчитываться не будут, получатся такие товарищеские матчи.Также будут 5-6 матчей свободного выбора, рассчитываю, что там будут соперники из топ-10 рейтинга", – сказал Мутко .

Жеребьевка квалификации ЧМ-2018 состоится 25 июля в Сакт-Петербурге.