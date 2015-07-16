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    Роман Павлюченко стал игроком "Кубани"

    Нападающий Роман Павлюченко стал игроком "Кубани". Контракт 33-летнего игрока рассчитан на один год.

    "Роман Павлюченко – еще одно наше приобретение, которое даже не нужно особенно комментировать. Сложно переоценить его международный опыт, который безусловно поможет нам в предстоящем сезоне. Мы рады приветствовать Романа, родившегося, к слову, тоже на Кубани, в нашем коллективе и желаем ему ярко проявить свои лучшие спортивные качества, в которых не сомневаемся", - прокомментировал переход футболиста генеральный директор "Кубани" Валерий Стаценко.

    Последним клубом форварда был "Локомотив", который он покинул нынешним летом на правах свободного агента.
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    Источник: ФК «Кубань»

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    16.07.2015 14:26
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    Комментарии131
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      Рейтинг: +296

      Raulya 17 июля 2015, 11:44

      Клуб пенсионеров))) Шава Павлюк)))

      0
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      Рейтинг: +14

      Rom81 17 июля 2015, 09:42

      Бревно плывёт по течению, всё ниже...

      0
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      Рейтинг: +31

      KURUM 17 июля 2015, 09:24

      Итог: 30 игр, 1 забитый гол с пенальти...
      куча выкинутых средств..

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov > KURUM 17 июля 2015, 09:39

      в турнире молодежных команд.

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 17 июля 2015, 09:18

      Снова без свободы...

      0
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      Рейтинг: +387

      Vladimir 808 17 июля 2015, 08:29

      Могу предположить, что если Роману и Андрею дадут достаточно времени, то эта пара наколотит еще голов будь здоров! А точнее штук 15-17!!! Успеха , вам парни, в кубанской карьере!!!

      2
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      Рейтинг: +13

      mokkee 17 июля 2015, 08:18

      Роман Павлюченко давно надо повесить бутсы на гвоздь

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 17 июля 2015, 06:08

      Роман же вроде собирался уехать доигрывать на Ближний Восток) Переход Павлюченко в Кубань это реально очень неожиданная новость! Теперь в Кубани будет играть связка форвардов бронзовой сборной России образца Евро-2008: Аршавин-Павлюченко) Удачи спящему гиганту в Краснодаре!

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      Рейтинг: +1707

      kkomov > alessios1990 17 июля 2015, 09:36

      никому он там не нужен.

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      Рейтинг: +38

      адекватный )) 17 июля 2015, 00:48

      желаю удачи Роману! Пусть проявит себя в Кубани по полной. Жаль, что уже не в Локо, надеюсь, нам он забивать не будет ) а остальным - непременно ;)

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      Рейтинг: +22

      killerman77 17 июля 2015, 00:25

      да роме совершенно индифферентно где полировать скамеечку - лишь бы бабло капало в карман

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      Рейтинг: +68

      pashkov-vitaly2011 17 июля 2015, 00:13

      Рома ещё побегает!

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