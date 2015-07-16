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    Александр Салугин стал игроком "Амкара"

    Пермский "Амкар" объявил о подписании контракта с нападающим Александром Салугиным. 26-летний форвард хорошо зарекомендовал себя находясь в команде на просмотре, забив победные голы в двух последних контрольных матчах.
    Салугин является воспитанником московской футбольной школы "Красный Октябрь". Детский, юношеский и молодежный этапы он провел в системе ЦСКА. На поле выходил нечасто, но фактически является обладателем Кубка УЕФА 2004-2005 и Кубка России 2005-2006.
    Выступал за ивановский "Текстильщик", ФК "Нижний Новгород", "Торпедо".
    В «Амкаре» будет выступать под номером "77".

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    Источник: ФК «Амкар»

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    16.07.2015 13:31
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +272

      luke-c1 16 июля 2015, 17:17

      У меня его футболка ЦСКА есть))

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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 16 июля 2015, 15:46

      он что когда был в школоло кубок уэфа взял
      на компе или ПС?

      0
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      Рейтинг: +58

      Lakhamu 16 июля 2015, 14:35

      на завтрак подписан защитник с Российским паспортом,
      в обед нападающий, на ужин ждём полузащитника.
      Только Пермь-Только Победа!. удачи АМКАРу

      0
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      Рейтинг: +60

      Hesus_4erez_us 16 июля 2015, 14:32

      Вот он, плод лимита. Ведь Салугин настолько шикарный форвард, что его Амкар взял...ух и принесет же он пользы сборной!!!!!!!

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      Рейтинг: +58

      Lakhamu > Hesus_4erez_us 16 июля 2015, 14:39

      по примеру Максима Канунникова.
      взяли, подрастили и продали с небольшим профитом.

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      Рейтинг: +60

      Hesus_4erez_us > Lakhamu 16 июля 2015, 14:41

      Салугина уже не подрастить. Отработанный материал, который еще не бросил футбол из-за наших чиновников с их лимитами!

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      Рейтинг: +187

      Майкл59ru 16 июля 2015, 14:13

      Удачи ему в Амкаре!

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 июля 2015, 14:06

      Хороший нападающий

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      Рейтинг: +41

      Sueverny 16 июля 2015, 13:57

      Удачи. Встряхнуться. В Перми не забалуешь. Стадик бы без искусственного покрытия.

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      Рейтинг: +10

      mono 16 июля 2015, 13:48

      мне кажется от нового лимита сильнее всех пострадал именно Амкар- денег нет , приходиться искать незажравшихся игроков с российским паспортом, которых нет...

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      Рейтинг: +35

      TiffosoBianconero 16 июля 2015, 13:45

      Вермален)

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      Рейтинг: +254

      Vector 16 июля 2015, 13:44

      Да,был такой...

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