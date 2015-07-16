Александр Салугин стал игроком "Амкара"

У меня его футболка ЦСКА есть))
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У меня его футболка ЦСКА есть))
он что когда был в школоло кубок уэфа взял
на компе или ПС?
на завтрак подписан защитник с Российским паспортом,
в обед нападающий, на ужин ждём полузащитника.
Только Пермь-Только Победа!. удачи АМКАРу
Вот он, плод лимита. Ведь Салугин настолько шикарный форвард, что его Амкар взял...ух и принесет же он пользы сборной!!!!!!!
по примеру Максима Канунникова.
взяли, подрастили и продали с небольшим профитом.
Удачи ему в Амкаре!
Хороший нападающий
Удачи. Встряхнуться. В Перми не забалуешь. Стадик бы без искусственного покрытия.
мне кажется от нового лимита сильнее всех пострадал именно Амкар- денег нет , приходиться искать незажравшихся игроков с российским паспортом, которых нет...
Вермален)
Да,был такой...