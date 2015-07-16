Дмитрий Хохлов: "Аршавин еще полностью не готов, но время есть"

Аршавин уже давно не игрок, а анекдот.
Главный тренер краснодарской "Кубани" Дмитрий Хохлов рассказал о готовности к сезону новичка команды Андрея Аршавина. По словам тренера у игрока есть проблемы с функциональным состоянием.
"У Аршавина не было, по сути, подготовки. Он вчера только подписал контракт. Вчера вечером удалось пообщаться с ним на базе, эмоциональное состояние у него нормальное, а с функциональным и физическим состоянием есть проблемы. Понятно, что он очень долго не тренировался. Полностью он еще не готов, но время еще есть",- приводит слова Хохлова "Спорт FM".