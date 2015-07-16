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    Дмитрий Хохлов: "Аршавин еще полностью не готов, но время есть"

    Главный тренер краснодарской "Кубани" Дмитрий Хохлов рассказал о готовности к сезону новичка команды Андрея Аршавина. По словам тренера у игрока есть проблемы с функциональным состоянием.

    "У Аршавина не было, по сути, подготовки. Он вчера только подписал контракт. Вчера вечером удалось пообщаться с ним на базе, эмоциональное состояние у него нормальное, а с функциональным и физическим состоянием есть проблемы. Понятно, что он очень долго не тренировался. Полностью он еще не готов, но время еще есть",- приводит слова Хохлова "Спорт FM".

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    Источник: Спорт FM

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    16.07.2015 12:53
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 17 июля 2015, 15:07

      Аршавин уже давно не игрок, а анекдот.

      0
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 16 июля 2015, 23:02

      Дима его подтянет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +45

      A111EX 16 июля 2015, 21:38

      Дима ты это чё попутал,так базарить,выходит сначала деньги,а потом Андрюшка с пальцем у губах при красивых щечках,тогда ты сюда попал на месяц-тренеришко

      0
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      Рейтинг: +40

      SARACIN 16 июля 2015, 17:48

      "..но время ещё есть.."
      Походить по полю до пенсии.

      1
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      Рейтинг: +114

      Спартач из Питера 16 июля 2015, 17:24

      Зато готов лаванду рубить по-лёгкому

      1
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 16 июля 2015, 16:34

      Он будет готов к 2050 году!

      0
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      Рейтинг: +370

      _armeec_ 16 июля 2015, 14:57

      Вот она "профессиональность" )
      В место того, что бы самостоятельно готовится, пинал балду, сейчас будет месяц готовится ))

      1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 16 июля 2015, 14:54

      Не готов,да наверное уже и не будет.

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      Рейтинг: +138

      Fester_Addams 16 июля 2015, 14:51


      Интересно, что скажет общественность, когда он начнёт забивать в каждом матче...

      1
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      Рейтинг: +653

      New_Look 16 июля 2015, 14:30

      дайте Ондрюше кальян, чтоб он уже к вечеру был "готов"!

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