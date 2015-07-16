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    Дмитрий Баринов: "Если покажем свой футбол - без труда обыграем греков"

    Сегодня в Греции состоятся полуфинальные матчи чемпионата Европы для девятнадцатилетних футболистов. В 19:00 на поле выйдут сборные Греции и России. Накануне встречи полузащитник российской сборной Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от предстоящей игры.

    "Еще на сборах перед турниром тренерский штаб поставил перед нами задачу выйти из группы с первого места. Несмотря на наличие сложных соперников. Мы этого добились. Теперь задача — выиграть турнир.

    У греков хорошая, неуступчивая команда, отличающаяся бойцовскими качествами. Тем более играют при своих болельщиках. Наверняка сразу понесутся на нас. Но мы постараемся этому противопоставить содержание игры. Если покажем свой футбол — нам не составит труда обыграть греков",-цитирует Баринова "Спорт день за днем".

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    16.07.2015 12:10
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +593

      112910415 17 июля 2015, 20:45

      правда!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 17 июля 2015, 07:59

      Насчет греков,сдержал свое слово!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 16 июля 2015, 16:35

      Обыграли испанцев, а Грецию можно раскатать в два счёта!

      0
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      Рейтинг: +3081

      drug01 16 июля 2015, 16:03

      Ждем только победы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +631

      mat73 16 июля 2015, 15:51

      Перепутал реального Баринова с "кухонным" Бариновым, в исполнении спартаковского болельщика Дмитрия Назарова)))

      0
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      Рейтинг: +85

      777БАРС52 16 июля 2015, 15:04

      трудная будет игра! судьи,жара,болельщики-все будет против вас!а вы обыграйте!!!желаю вам победы,пацаны!!!

      0
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      Рейтинг: +370

      _armeec_ 16 июля 2015, 14:59

      Вот и Удачи вам в этом!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 16 июля 2015, 14:54

      сыграйте с душой, Удачи и Победы парни!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +579

      lange 16 июля 2015, 14:24

      Пусть трудом, но обыграйте.

      1
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      Рейтинг: +312

      Liam_CSKA 16 июля 2015, 14:17

      Вот только без этого " без труда ".

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