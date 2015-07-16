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    "Ювентус" интересуется Куадрадо и Алексом Сандро

    "Ювентус" намерен укрепить позицию вингера и перевести хавбека Квадво Асамоа в центральную зону.
    Туринский клуб рассматривает кандидатуры Хуана Куадрадо ("Челси") и Алекса Сандро ("Порту"), который через год может стать свободным агентом.
    По данным источника, за 24-летнего бразильца "Порту" требует 25 миллионов евро, при этом "Манчестер Сити", еще один претендент на игрока, планирует заполучить Сандро через год по свободному трансферу.

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    Источник: Skysports

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    16.07.2015 11:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 16 июля 2015, 22:12

      Интересные кандидатуры. Кого-то одного подписать будет большим успехом.

      0
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      Рейтинг: +256

      Arhive 16 июля 2015, 20:40

      Квадрад может заиграть на фланге в Юве.

      0
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      Рейтинг: +475

      Это_же_Энфилд 16 июля 2015, 12:46

      Куадрад это бестолково бегающий обрубок.

      0
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 16 июля 2015, 12:11

      Юве такую революцию в составе сделал)))Будет еще сильнее по идее.

      3
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      Рейтинг: +179

      Суmраk 05 16 июля 2015, 12:04

      Квадрат на позицию левого защитника ?¿.

      0
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      Рейтинг: +3960

      Leicester City 16 июля 2015, 12:02

      голодрадо колорадо не заиграл великой апл

      0
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      Рейтинг: +55

      Graceful > 16 июля 2015, 21:07

      Твоя логика убийственна! Человек феерил в сериАле и не смог заиграть в апл. Разницу уровней лиг чуешь?

      1
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      Рейтинг: +239

      Caesar555 > 17 июля 2015, 08:08

      Не считая прошлого сезона, английские клубы в последнее время намного лучше играют в еврокубках, чем итальянские.

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      Рейтинг: +1197

      George-CFC 16 июля 2015, 11:56

      Забирайте, скорее! Квадрат то, что нужно для Серии А

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