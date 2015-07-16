"Ювентус" интересуется Куадрадо и Алексом Сандро

Интересные кандидатуры. Кого-то одного подписать будет большим успехом.
"Ювентус" намерен укрепить позицию вингера и перевести хавбека Квадво Асамоа в центральную зону.
Туринский клуб рассматривает кандидатуры Хуана Куадрадо ("Челси") и Алекса Сандро ("Порту"), который через год может стать свободным агентом.
По данным источника, за 24-летнего бразильца "Порту" требует 25 миллионов евро, при этом "Манчестер Сити", еще один претендент на игрока, планирует заполучить Сандро через год по свободному трансферу.
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