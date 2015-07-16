"Ювентус" интересуется Куадрадо и Алексом Сандро

"Ювентус" намерен укрепить позицию вингера и перевести хавбека Квадво Асамоа в центральную зону.

Туринский клуб рассматривает кандидатуры Хуана Куадрадо ("Челси") и Алекса Сандро ("Порту"), который через год может стать свободным агентом.