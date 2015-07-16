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    Глава "Лиги-ТВ": "Отсутствие "Спартака" на центральных каналах приведет к росту подписок"

    Глава "Лиги-ТВ" Михаил Гершкович-младший, комментируя подписание трехлетнего контракта с "НТВ-Плюс", рассказал о трансляциях матчей.
    "В первых семи турах ничего не изменится. Общедоступный канал НТВ будет показывать один матч тура".
    На вопрос о том, почему некоторые клубы появляются в общедоступных трансляциях чаще других, например, почему почти не показываются матчи московского "Спартака", Гершкович ответил:
    "А почему, собственно, должны? Футбол во всем мире - это премиум-сегмент, за него надо платить. "Спартак" - самый популярный клуб, и его отсутствие на центральных каналах может привести к росту подписок. Ведь можно себе позволить смотреть любимый клуб за 219 рублей?"

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    Источник: «Советский спорт»

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    16.07.2015 11:37
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    Комментарии366
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      Рейтинг: +10382

      ivany4 17 июля 2015, 12:55

      "Отсутствие "Спартака" на центральных каналах приведет к росту подписок" - на сопки и другие бесплатные контенты.)))
      А еще лучше смотреть в записи, в удобное для ТЕБЯ время! Неужели деятели от футбола никак не поймут, что пятница и понедельник рабочие дни. А суббота и воскресенье - это дни для активного отдыха, а не для сидения у экрана ТВ!

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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 17 июля 2015, 12:40

      Спартак не берет госденег на клуб и команду, построил на НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ деньги один из лучших стадионов в Европе,имеет более 60 представительств по России, развивая любительский футбол. Теперь мы должны еще кормить олигархические СМИ. То есть привычка возобладала.
      Государство живет за счет народа, а не народ за счет государства. Государство собирает деньги ( это не только налоги, но и госкомпании)и в части футбола переправляет их на клубы, не способные выжить самостоятельно в силу хилости контингента болельщиков, а со спартаковских болельщиков требует еще денег за просмотр матчей команды. Спартак- народная команда, а народ принято обирать. Неважно, сколько стоит "Наш футбол" в месяц ( а ведь нужна еще и относительно дорогостоящая аппаратура для просмотра), важен принцип- большинство других команд живет за счет народа и болельщиков Спартака.

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      Рейтинг: +373

      КержаковНа 17 июля 2015, 09:21

      Т.е. Великий Зенит непопулярный клуб?

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 17 июля 2015, 09:18

      Железная логика...

      0
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      Рейтинг: +3843

      BP 17 июля 2015, 08:06

      Рубли собирают на просмотрах, а миллионы Капелло.

      1
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      Рейтинг: +389

      MALOVAR 17 июля 2015, 07:30

      Все усвоили кто самый популярный? Теперь дуйте в школу

      6
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      Рейтинг: +263

      ИГРОЧИШКА > MALOVAR 17 июля 2015, 08:08

      У НИХ КАНИКУЛЫ)ГЫЫЫЫЫЫЫЫ

      3
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      Рейтинг: +8590

      vashinin > MALOVAR 17 июля 2015, 08:23

      им надо раза три повторить, чтобы усвоили))

      4
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      Рейтинг: +138

      Fester_Addams 17 июля 2015, 06:46

      неадекватное семейство Гершковичей, в поисках средств и методов отжима у трудящихся честно заработанных денежных средств в размере 219 рублей. Дело даже не в том, о каком клубе идёт речь, эти горе-руководители не имеют понятия о том, как грамотно продать продукт, который, в принципе, в нынешних реалиях нужен ограниченному кругу лиц.
      Продвинутые представители общественности смогут посмотреть любые матчи в прямом эфире независимо от клубных пристрастий.

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      Рейтинг: +124

      MashaTr2 17 июля 2015, 06:45

      Жидовское отродие. Смерти ему и подобным [Соблюдайте правила ]м пархатым.

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      Рейтинг: +232

      ТОС 17 июля 2015, 04:29

      цена всего спитрочка-219 рублей....

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      Рейтинг: +673

      Кабинетный Зенит 17 июля 2015, 00:58

      действительно, зачем показывать цирк на спортивном футбольном канале ?

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