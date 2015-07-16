Глава "Лиги-ТВ": "Отсутствие "Спартака" на центральных каналах приведет к росту подписок"

Глава "Лиги-ТВ" Михаил Гершкович-младший, комментируя подписание трехлетнего контракта с "НТВ-Плюс", рассказал о трансляциях матчей.

"В первых семи турах ничего не изменится. Общедоступный канал НТВ будет показывать один матч тура".

На вопрос о том, почему некоторые клубы появляются в общедоступных трансляциях чаще других, например, почему почти не показываются матчи московского "Спартака", Гершкович ответил: