Глава "Лиги-ТВ": "Отсутствие "Спартака" на центральных каналах приведет к росту подписок"

"Отсутствие "Спартака" на центральных каналах приведет к росту подписок" - на сопки и другие бесплатные контенты.)))
А еще лучше смотреть в записи, в удобное для ТЕБЯ время! Неужели деятели от футбола никак не поймут, что пятница и понедельник рабочие дни. А суббота и воскресенье - это дни для активного отдыха, а не для сидения у экрана ТВ!
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