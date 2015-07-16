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    Источник: "Сталь" победила в голосовании за место в украинской Премьер-лиге

    Днепродзержинская "Сталь" будет выступать в украинской Премьер-лиге сезона-2015/16, заменив обанкротившийся донецкий "Металлург", утверждает источник.

    К такому решению пришли члены исполнительного комитета федерации футбола Украины. Отметим, что официально о решении пока не объявлено.
    Опрос в исполкоме проводился накануне вечером в факсовом режиме. Ранее сообщалось, что ФФУ рекомендует исключить из Премьер-лиги "Говерлу", допустив к участию в чемпионате и "Сталь", и "Ильичевец". Согласно регламенту УПЛ, место «Металлурга» должен занять "Ильичевец".
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    Источник: Matchday.ua

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    16.07.2015 11:31
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    Комментарии118
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      Рейтинг: +72

      Barca09-09 21 июля 2015, 11:41

      Вот и хорошо

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      Dead Silence 16 июля 2015, 17:32

      Наконец-то адекватное решение приняли

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +217

      vampir1991 16 июля 2015, 16:11

      Странные голосования, разве в УПЛ нет регламента? Скоро чемпионов будут по СМС определять?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +400

      post-navigator > vampir1991 16 июля 2015, 20:09

      Ещё будет "звонок другу" и "сектор приз". Такой правый сектор :))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      BloodyНeart 16 июля 2015, 13:31

      Впервые слышу про такой клуб,но желаю удачи.
      Вату как обычно бомбит.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +369

      Грибовар > BloodyНeart 16 июля 2015, 14:24

      Не поверишь,но я почему-то не ненавижу украинцев,за что мне их не навидеть,но вот какая-то ерунда получается,было у меня около восьми друзей(Я так считал)украинцев,осталось двое,что я им плохого сделал?))На вопрос одного(друга):Будет ли он дальше со мной общаться?))Он спросил:а почему нет?Ты же не виноват в том,что случилось!))))Украинцы,Россияне,проснитесь,при чем здесь народ?Вы оскорбляете друг друга?Зачем?))В России большая часть населения вообще толком не знает,что у вас происходит и также считает вас братским народом!!))А вы его ватой и другими обидными словами называете,оскорбляете страну!!!)))Я сам нерусский,но живу в России,считаю себя россиянином,у нас есть свой язык второй,помимо русского,на котором мы свободно разговариваем,своя культура,меня не унижают,не оскорбляют,так зачем притеснять русских на Украине?))Кто-нибудь может ответить,казалось бы на простые вещи!!)))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      Ministri Krasnodar > Грибовар 16 июля 2015, 14:34

      Ты это кому объясняешь то?! Хотя бы последи за комментами личностей,которым адресуешь это.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +369

      Грибовар > Ministri Krasnodar 16 июля 2015, 14:46

      Я не объясняю,и не адресую конкретным личностям,ему написал,так как в этом посте идет явные попытки оскорбления))

      0
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      ...
      Рейтинг: +2123

      Sem25 > BloodyНeart 16 июля 2015, 14:53

      Привычка-вторая натура!))) Тебя незнакомый по сайту человек "прочитал" с двух слов!))))))))))))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2123

      Sem25 > Грибовар 16 июля 2015, 14:54

      Он "Россиянин с России", в Питере "живет". Говорит, что таких как он много!)))))))))))))))))

      1
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      ...
      Рейтинг: +342

      Jarvis > Грибовар 16 июля 2015, 14:59

      у меня полно друзей в Курске, как были так и остались, за политику не говорим, пусть сами думают,тут просто есть тролли, которые сходу пишут плохие слова,печалька

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +302

      10 seconds to stars > Грибовар 16 июля 2015, 15:06

      я тебе ответил

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1686

      BloodyНeart > Грибовар 16 июля 2015, 15:12

      Да,что натворили имперские замашки Путина и его стаи.
      Отжали у братьев украинцев Крым,а теперь и войну в Донбасе спонсируют.
      У нас в Питере все больше людей которые поддерживают Украину.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +370

      _armeec_ > BloodyНeart 16 июля 2015, 15:21

      а тебе какое вообще дело до Украины?
      Если от туда родом, так езжай туда и поддерживай от туда, что в Питере то отираешься? кричишь "вата" "стая" и.т.д

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      Ответить
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      Рейтинг: +93

      Demon1990 > Jarvis 16 июля 2015, 15:22

      Добрый день) друг) смотреть матчи будешь сегодня???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +370

      _armeec_ > BloodyНeart 16 июля 2015, 15:23

      Открою тебе секрет,меня в октябре забирают в армию,Псковское ВДВ!***

      Это кто тебе там место забронировал?))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1686

      BloodyНeart > _armeec_ 16 июля 2015, 15:24

      Я родом из небольшого городка РФ,уже 7 лет живу в Питере,по национальности русский.
      Если я поддерживаю славян и хочу только наилучшего всем русским,это не означает что я предатель.

      1
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      Рейтинг: +1686

      BloodyНeart > _armeec_ 16 июля 2015, 15:25

      Не поверишь,ВОЕНКОМАТ!)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +370

      _armeec_ > BloodyНeart 16 июля 2015, 15:30

      Ооо ))
      Что-то новенькое)) будущий призывник, за 3 месяца до призыва, знает место службы ))
      Только вот у "покупателей", своё на этот счёт мнение ))

      2
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      Рейтинг: +370

      _armeec_ > BloodyНeart 16 июля 2015, 15:35

      Есть маленькое НО.
      Как бы я не относился к нашей власти, но кричать "Вата" и разменивать Россию, в поддержку Украины, не поворачивается язык. Мне тут жить и работать, а Украинцам у себя! И противно смотреть, как третья сторона, активно нас сталкивает лбами, пытаясь через кровь подобраться к России.

      1
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      Рейтинг: +217

      vampir1991 > _armeec_ 16 июля 2015, 16:28

      Он просто заглянул в завтрашний день, поэтому заранее, за 3 месяца, знает, куда пойдёт служить)))) Клоун, короче)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +369

      Грибовар > Sem25 16 июля 2015, 19:46

      Да,я прочитал его комментарии)Печально это все,если честно)[Соблюдайте правила] свою страну,народ в котором он живет!!Я жил в Питере,но таких как он я там не видел,может они втихоря где-то ходят по ночам)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +369

      Грибовар > Jarvis 16 июля 2015, 19:47

      Так неуподобайся им!!))Ты слышал от меня плохие слова в адрес Украины и укаринцев?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +32

      Сп62 > Грибовар 17 июля 2015, 22:14

      Есть такое слово пропаганда. Так вот, если в твоих руках есть СМИ и возможность душить СМИ независимые, то 99%, что твоя идеология будет владеть умами основной массы народа. Вспомни гебельсовскую пропаганду в Германии и её последствия.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +400

      post-navigator 16 июля 2015, 13:24

      Днепродзержинская "Сталь" - какое-то не вполне евроинтегрированное словосочетание. Как-то не соответствует либеральным ценностям общечеловеков :)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +190

      МОСКОВСКИЕ КЕДЫ 16 июля 2015, 13:19

      Че за дурдом?Дом-2?голосование,споры-пересуды,смс чат в прямом эфире

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2123

      Sem25 16 июля 2015, 12:51

      Определенно, новость достойна быть в главных!))) Люди, с ума не сходите на радость Ульяне)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4827

      neveldomha 16 июля 2015, 12:49

      В память Иосифа Виссарионовича. И в честь Павки Корчагина.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +291

      ПатриотЪ 16 июля 2015, 12:34

      Предлагаю проголосовать за закрытие лавочки под вывеской "УгПЛ".

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +342

      Jarvis > ПатриотЪ 16 июля 2015, 12:39

      а кто тогда будет выходить в 1.4 лч или в четвертифинал ле и может быть финал/??/ русс клубы/???

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +291

      ПатриотЪ > Jarvis 16 июля 2015, 12:40

      Отрабатываешь Бенины бабосы?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +342

      Jarvis > ПатриотЪ 16 июля 2015, 12:41

      ну мать русская отец украинец

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +342

      Jarvis > ПатриотЪ 16 июля 2015, 12:44

      я вижу ты отредактировал свое правописание , отрабатываю на работе как все нормальные люди, с 8 до 6

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +291

      ПатриотЪ > Jarvis 16 июля 2015, 12:46

      К чему такой троллинг России и русских клубов? Я ненавижу продажных людишек.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +342

      Jarvis > ПатриотЪ 16 июля 2015, 12:47

      так ты ведь сам хочешь закрыть чемп упл, я не тролю, я тебе отвечаю на твои вопросы к друзьям по паспорту на закрытие уГпл

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +342

      Jarvis > ПатриотЪ 16 июля 2015, 12:48

      а я и не продажный, тебе много таких окружают, так отрекись от них, и найди нормальную компанию

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +291

      ПатриотЪ > Jarvis 16 июля 2015, 12:49

      А что в 1/4 ЛЧ больше некому выходить кроме клубов УгПЛ что ли?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +302

      10 seconds to stars > ПатриотЪ 16 июля 2015, 12:49

      Слыхал поговорку: не суди других, да не судим будешь??

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +342

      Jarvis > ПатриотЪ 16 июля 2015, 12:51

      ну так сколько вламывают в зеню а он даже не может выйти в 1.8, может быть в этом сезоне, все таки первый в корзине, хотя в том был вторым а толку ноль

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +291

      ПатриотЪ > Jarvis 16 июля 2015, 12:54

      Чего ты мне про Зеню тут толдычишь, умалишённый? Иди отрабатывай доллары, заплаченные за тебя.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +291

      ПатриотЪ > 10 seconds to stars 16 июля 2015, 12:55

      Да. Она очень применима для окраинцев.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +342

      Jarvis > ПатриотЪ 16 июля 2015, 12:59

      какие доллары, что ты мелешь, что за кого уплачено??? а про кого мне говорить в кого херачат деньги а толку ноль/??? вы даже с деньгами обращаться в футболе не можете, афера по итальянски тому подтверждение . лол

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +291

      ПатриотЪ > Jarvis 16 июля 2015, 12:59

      Кто - "мы" не умеем обращаться с деньгами?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +342

      Jarvis > ПатриотЪ 16 июля 2015, 13:08

      ну ты не, у тебя их нету,футбольная российская федерация. менеджмент в клубе отсутствует, как можн обыло купить халка и витселя за 100 лямов???/ а теперь они просят за них туже сумму???/ например юве, у юве зеня просит за витселя 20 лямов???/ чтоооооо, юве все равно на то что витсель чемпион россии , им главное еврокубки а что там ...а там только 1.8 за три года, человек пошел в обратном направлении, а халк... до россии он был лидиром в сб бразилии, а сейчас.. ево даже не вызывают хотя ему не 30. гляньте на менеджмент шахтера , купили за 5 продали за 25( коста) купили за 8 продали за 40(фернандиньо) купили за лям продали за 30 (мхитарян) луиску втулили за 9, виллиана втулили за 35 а сборные, в украине свой тренер, и украина не на 120 месте а на 27, рядом соседи с флагом твоего паспорта а у вас.... мда. афера года

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +291

      ПатриотЪ > Jarvis 16 июля 2015, 13:10

      Катись тогда в свою ненаглядную Украину, чего ж ты живёшь в ненавистной России?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +342

      Jarvis > ПатриотЪ 16 июля 2015, 13:12

      в какой ненавистной???/ я живу в Днепропетровске, в Курске родственники ,ты ведь первый начал, я вот высказался

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +342

      Jarvis > 16 июля 2015, 13:18

      пожалуйся на меня и все, тут должен быть не я а админ, что бы таких как ты и других.... банить

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +302

      10 seconds to stars > ПатриотЪ 16 июля 2015, 13:24

      Есть такие мерзкие слои населения, называются тролли: они везде ср ут, провоцируют, разжигают ненависть. Вот из-за таких как ты украинцы ненавидят россиян, а россияне украинцев. И гнить таким как ты в сточной канаве, искренни желаю от души)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +291

      ПатриотЪ > 10 seconds to stars 16 июля 2015, 13:35

      Апплодисменты! Возьми со стола печеньку.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +369

      Грибовар > Jarvis 16 июля 2015, 14:04

      Это Донецкий Шахтер который?)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +369

      Грибовар > 10 seconds to stars 16 июля 2015, 14:14

      Не поверишь,но я почему-то не ненавижу украинцев,за что мне их не навидеть,но вот какая-то ерунда получается,было у меня около восьми друзей(Я так считал)украинцев,осталось двое,что я им плохого сделал?))На вопрос одного(друга):Будет ли он дальше со мной общаться?))Он спросил:а почему нет?Ты же не виноват в том,что случилось!))))Украинцы,Россияне,проснитесь,при чем здесь народ?Вы оскорбляете друг друга?Зачем?))В России большая часть населения вообще толком не знает,что у вас происходит и также считает вас братским народом!!))А вы его ватой и другими обидными словами называете,оскорбляете страну!!!)))Я сам нерусский,но живу в России,считаю себя россиянином,у нас есть свой язык второй,помимо русского,на котором мы свободно разговариваем,своя культура,меня не унижают,не оскорбляют,так зачем притеснять русских на Украине?))Кто-нибудь может ответить,казалось бы на простые вещи!!)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +342

      Jarvis > Грибовар 16 июля 2015, 14:57

      да шахтер,пост выше я прочитал,про друзей, тоже самое

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +302

      10 seconds to stars > Грибовар 16 июля 2015, 15:05

      Вот именно что оскорбляют друг-друга и разжигают срач обе стороны. И только когда мы научимся видеть ошибки не только чужих, но и своих, тогда градус всей этой катавасии постепенно начнёт снижаться.
      И ещё, что значит притесняют русских?? Я сам русский по национальности, большая часть Украины разговаривает на русском. В школах по прежнему есть уроки русского языка и литературы, но преподают в основном на украинском как и раньше. Ничего по сути в этом плане не изменилось в сравнении с временами Яныка. Другое дело, что наша нынешняя власть ведёт активную пропаганду против России, самопровозглашённых республик и бывшей власти, пытаясь все грехи перекинуть на них. И знаешь, когда простой украинец под действием всего этого видит, как доблестные русские обсырают его страну и национальность, он начинает действительно верить что Россия это его враг, в чём от части вы сами виноваты.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +369

      Грибовар > Jarvis 16 июля 2015, 19:48

      Да я его просто повторил выше,чтоб хоть кто-нибудь ответил)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +369

      Грибовар > 10 seconds to stars 16 июля 2015, 20:04

      Спасибо,что ответил)Ну а как же вы хотели запретить русский язык,праздник,которые русские отмечают,памятники,которые еще наши предки ставили)Где же уважение к предкам?Нас активно сталкивают лбами,а мы и рады стараться)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +302

      10 seconds to stars 16 июля 2015, 12:34

      Чисто по спортивному, как-раз Сталь больше заслуживает на УПЛ и буду очень рад за них, если эта инфа официально подтвердится.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +342

      Jarvis > 10 seconds to stars 16 июля 2015, 12:39

      а выступать будет на метеоре?/ не слышал???/

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +302

      10 seconds to stars > Jarvis 16 июля 2015, 12:42

      А, да, играть будут на Метеоре пока не закончат реконструкцию стадиона в Днепродзержинске.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +342

      Jarvis > 10 seconds to stars 16 июля 2015, 12:45

      ну так метеор приведут в порядок, травка и все такое, и будет норма, два матч на выходных в городе

      0
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