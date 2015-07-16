Источник: "Сталь" победила в голосовании за место в украинской Премьер-лиге

Днепродзержинская "Сталь" будет выступать в украинской Премьер-лиге сезона-2015/16, заменив обанкротившийся донецкий "Металлург", утверждает источник.



К такому решению пришли члены исполнительного комитета федерации футбола Украины. Отметим, что официально о решении пока не объявлено.

Опрос в исполкоме проводился накануне вечером в факсовом режиме. Ранее сообщалось, что ФФУ рекомендует исключить из Премьер-лиги "Говерлу", допустив к участию в чемпионате и "Сталь", и "Ильичевец". Согласно регламенту УПЛ, место «Металлурга» должен занять "Ильичевец". Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: ! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!