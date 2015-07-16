Источник: "Сталь" победила в голосовании за место в украинской Премьер-лиге

Вот и хорошо
К такому решению пришли члены исполнительного комитета федерации футбола Украины. Отметим, что официально о решении пока не объявлено.
Вот и хорошо
Наконец-то адекватное решение приняли
Странные голосования, разве в УПЛ нет регламента? Скоро чемпионов будут по СМС определять?
Ещё будет "звонок другу" и "сектор приз". Такой правый сектор :))
Впервые слышу про такой клуб,но желаю удачи.
Вату как обычно бомбит.
Не поверишь,но я почему-то не ненавижу украинцев,за что мне их не навидеть,но вот какая-то ерунда получается,было у меня около восьми друзей(Я так считал)украинцев,осталось двое,что я им плохого сделал?))На вопрос одного(друга):Будет ли он дальше со мной общаться?))Он спросил:а почему нет?Ты же не виноват в том,что случилось!))))Украинцы,Россияне,проснитесь,при чем здесь народ?Вы оскорбляете друг друга?Зачем?))В России большая часть населения вообще толком не знает,что у вас происходит и также считает вас братским народом!!))А вы его ватой и другими обидными словами называете,оскорбляете страну!!!)))Я сам нерусский,но живу в России,считаю себя россиянином,у нас есть свой язык второй,помимо русского,на котором мы свободно разговариваем,своя культура,меня не унижают,не оскорбляют,так зачем притеснять русских на Украине?))Кто-нибудь может ответить,казалось бы на простые вещи!!)))
Я не объясняю,и не адресую конкретным личностям,ему написал,так как в этом посте идет явные попытки оскорбления))
Привычка-вторая натура!))) Тебя незнакомый по сайту человек "прочитал" с двух слов!))))))))))))))
а тебе какое вообще дело до Украины?
Если от туда родом, так езжай туда и поддерживай от туда, что в Питере то отираешься? кричишь "вата" "стая" и.т.д
Открою тебе секрет,меня в октябре забирают в армию,Псковское ВДВ!***
Это кто тебе там место забронировал?))
Ооо ))
Что-то новенькое)) будущий призывник, за 3 месяца до призыва, знает место службы ))
Только вот у "покупателей", своё на этот счёт мнение ))
Есть маленькое НО.
Как бы я не относился к нашей власти, но кричать "Вата" и разменивать Россию, в поддержку Украины, не поворачивается язык. Мне тут жить и работать, а Украинцам у себя! И противно смотреть, как третья сторона, активно нас сталкивает лбами, пытаясь через кровь подобраться к России.
Днепродзержинская "Сталь" - какое-то не вполне евроинтегрированное словосочетание. Как-то не соответствует либеральным ценностям общечеловеков :)
Че за дурдом?Дом-2?голосование,споры-пересуды,смс чат в прямом эфире
Определенно, новость достойна быть в главных!))) Люди, с ума не сходите на радость Ульяне)))
В память Иосифа Виссарионовича. И в честь Павки Корчагина.
Предлагаю проголосовать за закрытие лавочки под вывеской "УгПЛ".
Да. Она очень применима для окраинцев.
ну ты не, у тебя их нету,футбольная российская федерация. менеджмент в клубе отсутствует, как можн обыло купить халка и витселя за 100 лямов???/ а теперь они просят за них туже сумму???/ например юве, у юве зеня просит за витселя 20 лямов???/ чтоооооо, юве все равно на то что витсель чемпион россии , им главное еврокубки а что там ...а там только 1.8 за три года, человек пошел в обратном направлении, а халк... до россии он был лидиром в сб бразилии, а сейчас.. ево даже не вызывают хотя ему не 30. гляньте на менеджмент шахтера , купили за 5 продали за 25( коста) купили за 8 продали за 40(фернандиньо) купили за лям продали за 30 (мхитарян) луиску втулили за 9, виллиана втулили за 35 а сборные, в украине свой тренер, и украина не на 120 месте а на 27, рядом соседи с флагом твоего паспорта а у вас.... мда. афера года
пожалуйся на меня и все, тут должен быть не я а админ, что бы таких как ты и других.... банить
Есть такие мерзкие слои населения, называются тролли: они везде ср ут, провоцируют, разжигают ненависть. Вот из-за таких как ты украинцы ненавидят россиян, а россияне украинцев. И гнить таким как ты в сточной канаве, искренни желаю от души)
Апплодисменты! Возьми со стола печеньку.
Не поверишь,но я почему-то не ненавижу украинцев,за что мне их не навидеть,но вот какая-то ерунда получается,было у меня около восьми друзей(Я так считал)украинцев,осталось двое,что я им плохого сделал?))На вопрос одного(друга):Будет ли он дальше со мной общаться?))Он спросил:а почему нет?Ты же не виноват в том,что случилось!))))Украинцы,Россияне,проснитесь,при чем здесь народ?Вы оскорбляете друг друга?Зачем?))В России большая часть населения вообще толком не знает,что у вас происходит и также считает вас братским народом!!))А вы его ватой и другими обидными словами называете,оскорбляете страну!!!)))Я сам нерусский,но живу в России,считаю себя россиянином,у нас есть свой язык второй,помимо русского,на котором мы свободно разговариваем,своя культура,меня не унижают,не оскорбляют,так зачем притеснять русских на Украине?))Кто-нибудь может ответить,казалось бы на простые вещи!!)))
Вот именно что оскорбляют друг-друга и разжигают срач обе стороны. И только когда мы научимся видеть ошибки не только чужих, но и своих, тогда градус всей этой катавасии постепенно начнёт снижаться.
И ещё, что значит притесняют русских?? Я сам русский по национальности, большая часть Украины разговаривает на русском. В школах по прежнему есть уроки русского языка и литературы, но преподают в основном на украинском как и раньше. Ничего по сути в этом плане не изменилось в сравнении с временами Яныка. Другое дело, что наша нынешняя власть ведёт активную пропаганду против России, самопровозглашённых республик и бывшей власти, пытаясь все грехи перекинуть на них. И знаешь, когда простой украинец под действием всего этого видит, как доблестные русские обсырают его страну и национальность, он начинает действительно верить что Россия это его враг, в чём от части вы сами виноваты.
Спасибо,что ответил)Ну а как же вы хотели запретить русский язык,праздник,которые русские отмечают,памятники,которые еще наши предки ставили)Где же уважение к предкам?Нас активно сталкивают лбами,а мы и рады стараться)
Чисто по спортивному, как-раз Сталь больше заслуживает на УПЛ и буду очень рад за них, если эта инфа официально подтвердится.
а выступать будет на метеоре?/ не слышал???/
ну так метеор приведут в порядок, травка и все такое, и будет норма, два матч на выходных в городе