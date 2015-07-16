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    КАМАЗ арендовал у "Рубина" Давыдова

    Нападающий Сергей Давыдов, права на которого принадлежат казанскому футбольному клубу "Рубин", в настоящее время тренируется с клубом КАМАЗ из Набережных Челнов, но пока не заявлен за команду,
    Давыдов в сезоне-2014/15 провел 7 матчей за московское "Торпедо", не забил ни одного гола.
    "Давыдов тренируется с командой, его дальнейшее будущее в КАМАЗе зависит от его физического состояния. Пока он не заявлен за команду для участия в ФНЛ", - передает слова представителя пресс-службы клуба "Р-спорт".
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    Источник: Р-Спорт

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    16.07.2015 11:04
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 17 июля 2015, 00:50

      круто

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 16 июля 2015, 16:16

      Круто, чё!

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      Рейтинг: +475

      Это_же_Энфилд 16 июля 2015, 14:23

      Удачи ему и КАМАЗу.

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      Рейтинг: +28

      Zayac_65 16 июля 2015, 13:59

      Очередной мыльный пузырь...

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      Рейтинг: +291

      ПатриотЪ 16 июля 2015, 13:03

      Давыдов стал водителем КАМАЗА.

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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 16 июля 2015, 12:18

      Доигрался хрен на скрипке. Сильно музыку любил.

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      Рейтинг: +187

      Майкл59ru 16 июля 2015, 11:54

      Докатился До Камаза,дальше только Ока )

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 16 июля 2015, 11:52

      Да,вообще,подарить надо было.

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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 16 июля 2015, 11:36

      Допрыгался, таким прости-господи добра никогда не желал, 2-й Женька Савин.

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 16 июля 2015, 11:26

      что-то не помню такого

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      Рейтинг: +109

      Spectr > REDWHITE_ 16 июля 2015, 11:43

      Если не ошибаюсь в Кубани бегал,времен Петреску,его называли еще человек-замена,как выйдет,забивал всегда

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      Рейтинг: +2123

      Sem25 > Spectr 16 июля 2015, 11:45

      Да. Потом в Динамо перешел. На место Кураньи пытались наиграть, благо габариты похожие. К сожалению, кроме габаритов у парня больше ничего не оказалось...)))

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      Рейтинг: +109

      Spectr > Sem25 16 июля 2015, 11:56

      Самое забавное жили в соседних домах)На улице Калинина жил в Краснодаре

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      Рейтинг: +109

      Spectr > Sem25 16 июля 2015, 12:04

      Его к Курбану Бекиевичу надо в Ростов,там заиграл бы,не зря же он переманил его из Кубани в Рубин,видимо потенциал увидел

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      Рейтинг: +2123

      Sem25 > Spectr 16 июля 2015, 12:16

      Странный он парень. Если не ошибаюсь, он Москвич, школа "Красногвардеец". Дома дали шанс играть, так землю грызи, упирайся! Не уверен, что даже КББ ему поможет.

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      Рейтинг: +51

      89170513876 > Spectr 19 июля 2015, 16:08

      Пусть покупает твой Курбан ,в чем проблема.

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