"МЮ" повысил предложение по Рамосу до 60 млн евро

Рамос 200 стоит, хоть и защитник...Рамос не по плечам руководству МЮ...До последнего верю, что он останется)))
"Манчестер Юнайтед" предлагает игроку зарплату в 11 миллионов евро.
Рамос 200 стоит, хоть и защитник...Рамос не по плечам руководству МЮ...До последнего верю, что он останется)))
зачем МЮ Рамос есть же Рохо
Как тяжело осознавать то что МЮ скатился ,да еще и так низко !
Зачем им это палено ?
Как сообщают сразу несколько крупных британских изданий, включая ? защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс близок к переходу в «Эвертон».
Ожидается, что в ближайшие дни 27-летний североирландец подпишет контракт с «ирисками», которые заплатят «Юнайтед» 8 миллионов фунтов.
Клуб так и не предложил Эвансу новый контракт, несмотря на то, что его действующее соглашение заканчивается через год. В данный момент игрок находится вместе с командой в США, однако вероятно, что в самое ближайшее время 9-летнее пребывание Эванса на «Олд Траффорд» подойдет к концу.
Как сообщается, ван Гал был не против сохранить игрока в команде, однако четко дал понять, что в первую очередь будет отдавать предпочтение Крису Смоллингу, Филу Джонсу и Маркосу Рохо.
«Эвертон», который ищет замену ушедшему Сильвену Дистену, в первый раз вышел на «Юнайтед» с предложение по Эвансу в размере 6 миллионов фунтов, и в итоге клубы сошлись на компенсации в 8 миллионов
Наконец-то)
Что то МЮ разошелся. Клад что ли нашли?!
Перес должен либо предложить Серхио 10 млн, либо продать в МЮ пока цену дают хорошую.
а вот пусть идут теперь на 3 веселые буквы, ДДХ зажали, а Рамоса хотят )))
As источник,трудно доверять
... И БУДУТ ПОСЛАНЫ ДАЛЕКО И НАДОЛГО...
? Несвязная речь, ненормативная лексика, неадекватное поведение- явный признак ПАЦИЕНТА КАЩЕНКО... Выдай что- нибудь, повесели народ))))...