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    "МЮ" повысил предложение по Рамосу до 60 млн евро

    "Манчестер Юнайтед" не намерен отказываться от попыток приобрести защитника "Реала" Серхио Рамоса.
    По информации источника, англичане собираются повысить предложение до 60 миллионов евро после того, как "Реал" отверг первоначальное предложение в 45 миллионов.
    После этого руководство клуба из Манчестера больше не намерено повышать предложение по Рамосу и уверено в том, что президент "Реала"Флорентино Перес согласится пойти на уступки и отказаться от первоначально заявленной цены в 90 миллионов.
    Сам Серхио Рамос по-прежнему намерен покинуть "Реал", где ему отказались повышать зарплату с шести до 10 миллионов евро в год.

    "Манчестер Юнайтед" предлагает игроку зарплату в 11 миллионов евро.
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    Источник: AS

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    16.07.2015 10:45
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    Комментарии160
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      Рейтинг: +10

      fc_congaz_9 18 июля 2015, 10:59

      Рамос 200 стоит, хоть и защитник...Рамос не по плечам руководству МЮ...До последнего верю, что он останется)))

      0
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      Рейтинг: +23

      FuRKaSH 17 июля 2015, 15:16

      зачем МЮ Рамос есть же Рохо

      0
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      Рейтинг: +115

      Baisangur95reg 17 июля 2015, 11:09

      Как тяжело осознавать то что МЮ скатился ,да еще и так низко !

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      Рейтинг: +115

      Baisangur95reg 17 июля 2015, 11:07

      Зачем им это палено ?

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      Рейтинг: +193

      man_united red 16 июля 2015, 23:23

      Как сообщают сразу несколько крупных британских изданий, включая ? защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс близок к переходу в «Эвертон».
      Ожидается, что в ближайшие дни 27-летний североирландец подпишет контракт с «ирисками», которые заплатят «Юнайтед» 8 миллионов фунтов.
      Клуб так и не предложил Эвансу новый контракт, несмотря на то, что его действующее соглашение заканчивается через год. В данный момент игрок находится вместе с командой в США, однако вероятно, что в самое ближайшее время 9-летнее пребывание Эванса на «Олд Траффорд» подойдет к концу.
      Как сообщается, ван Гал был не против сохранить игрока в команде, однако четко дал понять, что в первую очередь будет отдавать предпочтение Крису Смоллингу, Филу Джонсу и Маркосу Рохо.
      «Эвертон», который ищет замену ушедшему Сильвену Дистену, в первый раз вышел на «Юнайтед» с предложение по Эвансу в размере 6 миллионов фунтов, и в итоге клубы сошлись на компенсации в 8 миллионов

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      Рейтинг: +129

      FootballFun1985 > man_united red 17 июля 2015, 11:56

      Наконец-то)

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      Рейтинг: +49

      drnigo 16 июля 2015, 22:20

      Что то МЮ разошелся. Клад что ли нашли?!

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      Рейтинг: +226

      рус фан 16 июля 2015, 21:16

      Перес должен либо предложить Серхио 10 млн, либо продать в МЮ пока цену дают хорошую.

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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 16 июля 2015, 19:01

      а вот пусть идут теперь на 3 веселые буквы, ДДХ зажали, а Рамоса хотят )))

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      Рейтинг: +74

      ReD_MU_DeVIL 16 июля 2015, 17:41

      As источник,трудно доверять

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      Рейтинг: +95

      Apxangel 16 июля 2015, 17:29

      ... И БУДУТ ПОСЛАНЫ ДАЛЕКО И НАДОЛГО...

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      Рейтинг: +74

      ReD_MU_DeVIL > Apxangel 16 июля 2015, 17:38

      Куда хочешь и на сколько??

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      Рейтинг: +95

      Apxangel > ReD_MU_DeVIL 16 июля 2015, 17:41

      ? Несвязная речь, ненормативная лексика, неадекватное поведение- явный признак ПАЦИЕНТА КАЩЕНКО... Выдай что- нибудь, повесели народ))))...

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