Бышовец: "Павлюченко и Аршавин могут вернуться в сборную"

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал возможное воссоединение в "Кубани" бывших партнеров по сборной России Андрея Аршавина и Романа Павлюченко. Аршавин подписал однолетний контракт с краснодарцами, Павлюченко 16 июля пройдет медобследование.

"Я вообще очень уважаю Павлюченко и Андрея Аршавина. Я очень хорошо отношусь к ним. Я хочу, чтобы их переход стал плюсом для "Кубани". Здесь еще надо обратить внимание на тренера команды. Дмитрий Хохлов ранее работал только с молодёжью, но мне кажется, что у него должно все получиться.