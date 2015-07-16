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    Бышовец: "Павлюченко и Аршавин могут вернуться в сборную"

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал возможное воссоединение в "Кубани" бывших партнеров по сборной России Андрея Аршавина и Романа Павлюченко. Аршавин подписал однолетний контракт с краснодарцами, Павлюченко 16 июля пройдет медобследование.
    "Я вообще очень уважаю Павлюченко и Андрея Аршавина. Я очень хорошо отношусь к ним. Я хочу, чтобы их переход стал плюсом для "Кубани". Здесь еще надо обратить внимание на тренера команды. Дмитрий Хохлов ранее работал только с молодёжью, но мне кажется, что у него должно все получиться.
    Могут ли Аршавин и Павлюченко вернуться в сборную России? Думаю – да, если они хорошо себя проявят в "Кубани", - приводит слова Бышовца источник.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    16.07.2015 10:41
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    Комментарии72
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    • ...
      Рейтинг: +133

      Чист 19 июля 2015, 00:04

      можно в сборную - только ветеранов

      0
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      Рейтинг: +31

      KURUM 17 июля 2015, 09:27

      Точно так же как и ты...

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 17 июля 2015, 08:45

      Пути-дорожки неисповедимы...

      0
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 17 июля 2015, 08:21

      займем первую строку в списке самых старлеев))

      1
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      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ 17 июля 2015, 06:20

      простите.но это уже заявление просто какой то маразм!!!

      2
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      Рейтинг: +89

      ROBERTUSA > ЮГ РОССИИ 17 июля 2015, 08:30

      Почему? Единстрвенное ,что смущает это физуха. На 1 тайм Шаву можно или в матче где нужен нестардантный ход. Пересмотри свое отношение. Всех болельщиков прошу. Вы как дети серьезно

      0
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      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ > ROBERTUSA 17 июля 2015, 19:56

      Ну если Шаву с Андорой ..

      0
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      Рейтинг: +38

      OLESOCC 17 июля 2015, 05:41

      А что, в сборной лавка дороже стоит?!. Тогда обязательно вернутся!

      1
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      Рейтинг: +24

      SevillaMax 16 июля 2015, 23:28

      Бышовец: "Павлюченко и Аршавин могут вернуться в ТАКУЮ сборную"

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      Рейтинг: +17

      Dima-NN 16 июля 2015, 23:16

      По моему попахивает старческим маразмом

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      Рейтинг: +475

      mentos-live 16 июля 2015, 18:10

      Как, собственно,и сам Бышевоц.

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      Рейтинг: +357

      3емлянин 16 июля 2015, 16:57

      ААААА Ха Ха Ха :~))

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