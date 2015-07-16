Бышовец: "Павлюченко и Аршавин могут вернуться в сборную"

можно в сборную - только ветеранов
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал возможное воссоединение в "Кубани" бывших партнеров по сборной России Андрея Аршавина и Романа Павлюченко. Аршавин подписал однолетний контракт с краснодарцами, Павлюченко 16 июля пройдет медобследование.
"Я вообще очень уважаю Павлюченко и Андрея Аршавина. Я очень хорошо отношусь к ним. Я хочу, чтобы их переход стал плюсом для "Кубани". Здесь еще надо обратить внимание на тренера команды. Дмитрий Хохлов ранее работал только с молодёжью, но мне кажется, что у него должно все получиться.
Могут ли Аршавин и Павлюченко вернуться в сборную России? Думаю – да, если они хорошо себя проявят в "Кубани", - приводит слова Бышовца источник.
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