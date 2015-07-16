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    Кин - лучший игрок MLS, по версии ESPN; Месси - лучший иностранный спортсмен

    Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Робби Кин признан лучшим игроком MLS на вручении ежегодной премии телеканала ESPN — Excellence in Sports Performance Yearly Award (ESPY).

    Помимо него на номинантами на эту награду были экс-форвард "Рубина" Обафеми Мартинс, выступающий за "Сиэтл Саундерс", полузащитник "Нью-Инглэнд Революшн" Ли Нгуен и нападающий "Нью-Йорк Ред Буллз" Брэдли Райт-Филлипс.
    В категории "Лучший зарубежный спортсмен года" победил нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси. На приз также претендовал форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.
    Лучшей командой признана женская сборная США, победившая на чемпионате мира 2015 год по футболу.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    16.07.2015 09:55
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    Комментарии59
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      Рейтинг: +228

      ANTI CULE 17 июля 2015, 07:44

      Глорики гнома описались кажись)))

      1
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      Рейтинг: +156

      ст_прапорщик 16 июля 2015, 21:29

      Старина Робби молодцом, есть еще порох!

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      Рейтинг: +708

      Red_team 16 июля 2015, 21:14

      "Лучшей командой признана женская сборная" - то есть Барселона

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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 16 июля 2015, 17:36

      лучшая команда-женская сборная ))))))))))))

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      Рейтинг: +418

      mister_лео 16 июля 2015, 16:55

      если судить по словам глоров то Месси не заслужил ведь РОналду всего добился сам своими усердными тренировками а у Месси дар божий это не считается ... с Победой король Лео !!

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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 16 июля 2015, 15:34

      Робби в МЛС ну просто жжет, как я посмотрю. Это и неудивительно. Игроком он всегда был просто блестящим. )

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      Рейтинг: +140

      mamrik-09 16 июля 2015, 15:33

      Месси узнав об этом . отказался от награды сказав что он не принимал участие в этом

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      Рейтинг: +51

      Mister Ipkins 16 июля 2015, 15:29

      кто-то из адекватных людей в этом мог сомневаться?

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      Рейтинг: +134

      cannongun 16 июля 2015, 15:26

      Робби жжот, красавелла

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      Рейтинг: +1599

      TheDDS 16 июля 2015, 15:17

      Первый облом для дельфина

      5
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