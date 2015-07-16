Кин - лучший игрок MLS, по версии ESPN; Месси - лучший иностранный спортсмен

Глорики гнома описались кажись)))
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Робби Кин признан лучшим игроком MLS на вручении ежегодной премии телеканала ESPN — Excellence in Sports Performance Yearly Award (ESPY).
Помимо него на номинантами на эту награду были экс-форвард "Рубина" Обафеми Мартинс, выступающий за "Сиэтл Саундерс", полузащитник "Нью-Инглэнд Революшн" Ли Нгуен и нападающий "Нью-Йорк Ред Буллз" Брэдли Райт-Филлипс.
Помимо него на номинантами на эту награду были экс-форвард "Рубина" Обафеми Мартинс, выступающий за "Сиэтл Саундерс", полузащитник "Нью-Инглэнд Революшн" Ли Нгуен и нападающий "Нью-Йорк Ред Буллз" Брэдли Райт-Филлипс.
В категории "Лучший зарубежный спортсмен года" победил нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси. На приз также претендовал форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Лучшей командой признана женская сборная США, победившая на чемпионате мира 2015 год по футболу.
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