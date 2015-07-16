Стадион в Самаре к ЧМ-2018 готов примерно на 15 процентов

Работы на стадионе в Самаре к чемпионату мира по футболу 2018 года завершены на 15%, заявил представитель генерального подрядчика строительства арены ПСО "Казань" Рамзиль Вильданов.



Ранее стало известно, что проект стадиона в Самаре будет скорректирован к маю 2016 года.

