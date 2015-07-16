Стадион в Самаре к ЧМ-2018 готов примерно на 15 процентов

Скорей бы уже, а то этот металлург один из худших в рфпл, разве что петровский на болотах еще хуже.
Скорей бы уже, а то этот металлург один из худших в рфпл, разве что петровский на болотах еще хуже.
Кстати 15% это отличный объем за такой период!
В Казани стадион строили 5 лет, с учетом проектирования. Сроки крайне малые, строили всем миром, людей со всех районов собирали. Успели, достроили и запустили. Получился красавец стадион статус регионального вполне оправдывает. Я сомневаюсь по Самаре, сроки слишком короткие. 3 года это очень мало. Смогут ли обеспечить человеческим ресурсом...? Это вам не татары, которые готовы работать день и ночь за малые деньги благодаря своей ментальности и выраженному чувству единства и патриотизма. С Самарами совсем другой момент. Люди не умеют и не хотят работать на таких условиях. В любом случае, если успеют это будет победа.
зато мутко не перестает свистеть о готовности...
Ну вы рекордсмены!
что-то медленно...
Вильданов? От слов Well Done??
и так сойдет=)))
15% означает, что отстают от графика.