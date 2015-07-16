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    Стадион в Самаре к ЧМ-2018 готов примерно на 15 процентов

    Работы на стадионе в Самаре к чемпионату мира по футболу 2018 года завершены на 15%, заявил представитель генерального подрядчика строительства арены ПСО "Казань" Рамзиль Вильданов.
    Ранее стало известно, что проект стадиона в Самаре будет скорректирован к маю 2016 года.
    "На сегодняшний день, по нашим оценкам, работы по строительству стадиона выполнены на 15%, - сказал Вильданов журналистам. - На сегодняшний день выполнена половина работ по залитию фундаментной плиты, залита 61 тысяча кубометров бетона из проектных 110 тысяч. На объекте работает 951 человек, 61 единица техники. Поставка материалов идет своевременно, работы выполняются в соответствии с графиком".
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    Источник: Р-Спорт

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    16.07.2015 09:30
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +366

      peduSKA 16 июля 2015, 22:11

      Скорей бы уже, а то этот металлург один из худших в рфпл, разве что петровский на болотах еще хуже.

      0
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      Рейтинг: +13

      raykin 16 июля 2015, 13:52

      Кстати 15% это отличный объем за такой период!

      0
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      Рейтинг: +13

      raykin 16 июля 2015, 13:51

      В Казани стадион строили 5 лет, с учетом проектирования. Сроки крайне малые, строили всем миром, людей со всех районов собирали. Успели, достроили и запустили. Получился красавец стадион статус регионального вполне оправдывает. Я сомневаюсь по Самаре, сроки слишком короткие. 3 года это очень мало. Смогут ли обеспечить человеческим ресурсом...? Это вам не татары, которые готовы работать день и ночь за малые деньги благодаря своей ментальности и выраженному чувству единства и патриотизма. С Самарами совсем другой момент. Люди не умеют и не хотят работать на таких условиях. В любом случае, если успеют это будет победа.

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      Рейтинг: +39

      710volk 16 июля 2015, 13:45

      зато мутко не перестает свистеть о готовности...

      1
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      Рейтинг: +125

      pickapick 16 июля 2015, 11:18

      Ну вы рекордсмены!

      0
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      Рейтинг: +653

      New_Look 16 июля 2015, 11:01

      что-то медленно...

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      Рейтинг: +254

      Vector 16 июля 2015, 10:50

      Вильданов? От слов Well Done??

      3
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      Рейтинг: +222

      удав 16 июля 2015, 10:38

      и так сойдет=)))

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 16 июля 2015, 10:05

      15% означает, что отстают от графика.

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      Рейтинг: +121

      dokom 16 июля 2015, 09:43

      В нн тоже сваи вбили

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      Рейтинг: +185

      kidd-75 > dokom 16 июля 2015, 09:47

      А от графика все же отстают...

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