"МЮ" предложил за Рамоса 45 млн евро

Дима, Ван Перси, Фалькао, Вальдес у Ван Галя уже отобедали, не угодно ли Рамосу?
P.S.
У Ван Галя едет крыша и Рамосу останется винить только себя, если сделает такую глупость. С Мауром пронесло, выпал орел, с Ван Галем будет не судьба, решка))
Дима, Ван Перси, Фалькао, Вальдес у Ван Галя уже отобедали, не угодно ли Рамосу?
P.S.
У Ван Галя едет крыша и Рамосу останется винить только себя, если сделает такую глупость. С Мауром пронесло, выпал орел, с Ван Галем будет не судьба, решка))
не отстанут
круто
До сих вспоминается его игра на чм.
Не продаст его Реал,он лучший на своей позиции!
откровенно говоря, рамос достоин з/п 10 мулей в год..это во сколько раз меньше чему Криша? в 2? только вот как раз Рамос сыграл главнуб роль, например, во взятии "Дессимы"..
деньги не растут на деревьях Перес это понимает
долги клуба тоже не маленькие
на самом деле мю тот еще мешок
Не говори но если [Соблюдайте правила ]утся то ябуду точно ржать.Ха-ха. МЮ не понимает , что может потребоваться платить 90 млн. именно такую сумму и наче не перейдёт он.ХА_хА_Ха-ХА!!!!!
Барса - самая главная мешковина
у англичан сумма интересная, 45))
«Манчестер Юнайтед» не намерен отказываться от попыток приобрести защитника «Реала» Серхио Рамоса.
По информации As, англичане собираются повысить предложение до 60 миллионов евро после того, как «Реал» отверг первоначальное предложение в 45 миллионов.
После этого руководство клуба из Манчестера больше не намерено повышать предложение по Рамосу и уверено в том, что президент «Реала» Флорентино Перес согласится пойти на уступки и отказаться от первоначально заявленной цены в 90 миллионов.
Сам Серхио Рамос по-прежнему намерен покинуть «Реал», где ему отказались повышать зарплату с шести до 10 миллионов евро в год. «Манчестер Юнайтед» предлагает игроку 55 миллионов на пять лет.
Ни Отаменди не Рамоса ты и твой вонючий МЮ могут не увидеть как своих собственных ушей. И если я окажусь прав то ты мне поставишь лайк.Ок!
Поскорее бы уже Отаменди забрали и прекратили эту клоунаду с Рамосом . Пусть сам разбирается с Пересом , надоели уже !
Вот именно!