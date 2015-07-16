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    "МЮ" предложил за Рамоса 45 млн евро

    "Манчестер Юнайтед" продолжает проявлять интерес к защитнику мадридского "Реала" Серхио Рамосу.
    Согласно информации источника, манкунианцы предложили за футболиста сборной Испании 45 миллионов евро, а самому Рамосу готовы предложить пятилетний контракт и зарплату в размере 11 миллионов евро в год. Однако "Реал" оценивает своего игрока в 90 миллионов и идти на уступки не намерен.
    Ранее президент "Реала" Флорентино Перес намекнул, что клуб не расстанется с Рамосом. Однако игрок не может достичь соглашения с Пересом относительно условий продления своего контракта. Рамос требует зарплату в размере 10 миллионов евро в год, тогда как в планы Переса это никак не входит.
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    Источник: AS

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    16.07.2015 09:09
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 16 июля 2015, 11:58

      Дима, Ван Перси, Фалькао, Вальдес у Ван Галя уже отобедали, не угодно ли Рамосу?

      P.S.

      У Ван Галя едет крыша и Рамосу останется винить только себя, если сделает такую глупость. С Мауром пронесло, выпал орел, с Ван Галем будет не судьба, решка))

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 16 июля 2015, 11:55

      не отстанут

      1
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      Рейтинг: +21

      mntr13 16 июля 2015, 10:56

      круто

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      Рейтинг: +70

      Arturros 16 июля 2015, 10:43

      До сих вспоминается его игра на чм.

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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 16 июля 2015, 10:32

      Не продаст его Реал,он лучший на своей позиции!

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      Рейтинг: +229

      Олли Кан 16 июля 2015, 10:20

      откровенно говоря, рамос достоин з/п 10 мулей в год..это во сколько раз меньше чему Криша? в 2? только вот как раз Рамос сыграл главнуб роль, например, во взятии "Дессимы"..

      2
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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia > Олли Кан 16 июля 2015, 10:33

      Рамос и 20 000 000 достоин,только вот это Перес не понимает никак!

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      Рейтинг: +182

      ИгУаИн001 > Planet Georgia 16 июля 2015, 10:45

      деньги не растут на деревьях Перес это понимает

      1
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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia > ИгУаИн001 16 июля 2015, 10:56

      С бюджетом Реала,он может столько платить Рамосу,вот только не хочет...

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      Рейтинг: +182

      ИгУаИн001 > Planet Georgia 16 июля 2015, 19:46

      долги клуба тоже не маленькие

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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 16 июля 2015, 10:14

      на самом деле мю тот еще мешок

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > Lionel Messi-10 16 июля 2015, 18:51

      Не говори но если [Соблюдайте правила ]утся то ябуду точно ржать.Ха-ха. МЮ не понимает , что может потребоваться платить 90 млн. именно такую сумму и наче не перейдёт он.ХА_хА_Ха-ХА!!!!!

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      Рейтинг: +708

      Red_team > Lionel Messi-10 16 июля 2015, 19:59

      Барса - самая главная мешковина

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 16 июля 2015, 10:12

      у англичан сумма интересная, 45))

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      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus 16 июля 2015, 10:11

      «Манчестер Юнайтед» не намерен отказываться от попыток приобрести защитника «Реала» Серхио Рамоса.

      По информации As, англичане собираются повысить предложение до 60 миллионов евро после того, как «Реал» отверг первоначальное предложение в 45 миллионов.

      После этого руководство клуба из Манчестера больше не намерено повышать предложение по Рамосу и уверено в том, что президент «Реала» Флорентино Перес согласится пойти на уступки и отказаться от первоначально заявленной цены в 90 миллионов.

      Сам Серхио Рамос по-прежнему намерен покинуть «Реал», где ему отказались повышать зарплату с шести до 10 миллионов евро в год. «Манчестер Юнайтед» предлагает игроку 55 миллионов на пять лет.

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > Виталик ManUtd Rus 16 июля 2015, 18:49

      Ни Отаменди не Рамоса ты и твой вонючий МЮ могут не увидеть как своих собственных ушей. И если я окажусь прав то ты мне поставишь лайк.Ок!

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      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus 16 июля 2015, 10:01

      Поскорее бы уже Отаменди забрали и прекратили эту клоунаду с Рамосом . Пусть сам разбирается с Пересом , надоели уже !

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Виталик ManUtd Rus 16 июля 2015, 10:52

      Вот именно!

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