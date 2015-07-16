Слимани может оказаться в АПЛ

Нападающий "Спортинга" Ислам Слимани может продолжить карьеру в Англии.



По информации издания, на автора гола в ворота сборной России на чемпионате мира в Бразилии претендуют "Ньюкасл", "Норвич", "Вест Бромвич" и "Лестер".



Ранее СМИ сообщали, что 27-летний алжирец также находится в сфере интересов "Фенербахче", "Марселя", "Монако", "Шальке" и "Байера". В этом сезоне Слимани провел 21 матч в чемпионате Португалии и забил 12 голов.

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