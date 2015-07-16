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    Слимани может оказаться в АПЛ

    Нападающий "Спортинга" Ислам Слимани может продолжить карьеру в Англии.

    По информации издания, на автора гола в ворота сборной России на чемпионате мира в Бразилии претендуют "Ньюкасл", "Норвич", "Вест Бромвич" и "Лестер".

    Ранее СМИ сообщали, что 27-летний алжирец также находится в сфере интересов "Фенербахче", "Марселя", "Монако", "Шальке" и "Байера". В этом сезоне Слимани провел 21 матч в чемпионате Португалии и забил 12 голов.
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    Источник: Tuttomercatoweb

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    16.07.2015 08:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +85

      Он-моя жизнь 16 июля 2015, 21:05

      На ЧМ сыграл здорово

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3416

      FRZZ 16 июля 2015, 12:43

      12 голов за 21 матч - хороший показатель.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77

      MALOY74 16 июля 2015, 10:55

      мне не интересно

      0
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      Рейтинг: +239

      Caesar555 > MALOY74 16 июля 2015, 11:46

      Ну не читай тогда.

      2
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      Рейтинг: +3416

      FRZZ > MALOY74 16 июля 2015, 12:44

      Твое мнение тоже не интересно никому.

      1
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