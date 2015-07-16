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    Лопетеги: "Касильяс не сомневался, что должен перейти в "Порту"

    Бывший голкипер мадридского "Реала" Икер Касильяс очень хотел перейти в "Порту". Об этом сообщил главный тренер португальского гранда Хулен Лопетеги.
    "Переход Касильяса состоялся, поскольку этого хотели как он, так и мы. У Икера было большое желание перейти в "Порту", и для этого он и наш клуб приложили немало усилий. Он привнесет в нашу команду свой опыт. Это чемпион, и логично, что мы очень рады ему. Самое главное то, что у Касильяса есть желание продолжать конкурировать и учиться, он всегда обладал такой скромностью. Касильяс не сомневался ни на секунду, когда я рассказал ему о клубе, и сразу же дал свое согласие", - сказал Лопетеги.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    16.07.2015 08:35
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 17 июля 2015, 00:44

      странно что его не запродали

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 16 июля 2015, 11:53

      практически с детства

      1
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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 16 июля 2015, 10:09

      КАС наверное не нарадуется, что наконец-то покинул это болото сливочное)))

      1
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 16 июля 2015, 09:20

      Удачи.

      1
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      Рейтинг: +228

      ANTI CULE 16 июля 2015, 09:09

      Больше всех переход Каса желал перес гребанный!!!

      2
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      Рейтинг: +126

      VINTRA 16 июля 2015, 09:02

      У меня такое ощущение что он в Порту сядет на лавку. После Реала мало кто может заиграть.

      0
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      Рейтинг: +1197

      George-CFC 16 июля 2015, 08:59

      "у Касильяса есть желание продолжать конкурировать"
      Он боится конкуренции как огня. Будет плакать целыми днями, потеряет вкус жизни и блаблабла

      1
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      Рейтинг: +151

      London-Is-Blue > George-CFC 16 июля 2015, 11:21

      думал, ты умнее

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 16 июля 2015, 08:58

      А у него был выбор?

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      Рейтинг: +180

      iM_DaRkSiDe 16 июля 2015, 08:56

      ЗНАИТЕ ПАЧЕМУ ТАК МНОГА ЛЮДЕЙ ЛЮБЯТ МЕССИ? ОН ВЕДЬ КРАСАВЕЛЬЧИК 190СМ, НАКАЧИНЫЙ - А ПАДОБНОЕ ПРИТЯГИВАЕТ ПАДОБНОЕ... РЫБАК РЫБАКА ВИДИТ ИЗДАЛЕКА))) А РОНАЛДА - ДРЫЩ, 154 СМ, УРОДЛИВ... ПАЭТОМУ ЗА НЕГО ОДНИ КАРЛИКИ ДРЫЩИ БАЛЕЮТ))))

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      Рейтинг: +362

      StokeCity > iM_DaRkSiDe 16 июля 2015, 09:04

      мой ученик горжусь тобой!!

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      Рейтинг: +239

      Caesar555 > iM_DaRkSiDe 16 июля 2015, 10:38

      Барсенога это твой брат?

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      Рейтинг: +362

      StokeCity 16 июля 2015, 08:48

      он и в порту будет в запасе сидеть

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