Лопетеги: "Касильяс не сомневался, что должен перейти в "Порту"

Бывший голкипер мадридского "Реала" Икер Касильяс очень хотел перейти в "Порту". Об этом сообщил главный тренер португальского гранда Хулен Лопетеги.

"Переход Касильяса состоялся, поскольку этого хотели как он, так и мы. У Икера было большое желание перейти в "Порту", и для этого он и наш клуб приложили немало усилий. Он привнесет в нашу команду свой опыт. Это чемпион, и логично, что мы очень рады ему. Самое главное то, что у Касильяса есть желание продолжать конкурировать и учиться, он всегда обладал такой скромностью. Касильяс не сомневался ни на секунду, когда я рассказал ему о клубе, и сразу же дал свое согласие", - сказал Лопетеги.