Галицкий: "Иногда буквально из штанов выпрыгиваем, чтобы привлечь болельщиков"

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий подчеркнул, что в клубе ведется большая работа по привлечению болельщиков. Он также выразил уверенность в том, что новая арена "быков" на основных матчах будет заполняться целиком:



"Работа по привлечению болельщиков, конечно, ведется. Не всегда удачно, но иногда мы буквально выпрыгиваем из штанов, чтобы привлечь болельщиков. "Краснодар" – молодой клуб, и мы должны делать больше других, чтобы обратить на себя внимание, – таковы правила игры.