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    Галицкий: "Иногда буквально из штанов выпрыгиваем, чтобы привлечь болельщиков"

    Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий подчеркнул, что в клубе ведется большая работа по привлечению болельщиков. Он также выразил уверенность в том, что новая арена "быков" на основных матчах будет заполняться целиком:
    "Работа по привлечению болельщиков, конечно, ведется. Не всегда удачно, но иногда мы буквально выпрыгиваем из штанов, чтобы привлечь болельщиков. "Краснодар" – молодой клуб, и мы должны делать больше других, чтобы обратить на себя внимание, – таковы правила игры.

    Думаю, когда мы закончим строительство собственной арены, на основных матчах она будет заполняться целиком. Люди не любят футбол? Это ерунда! Они не могут ходить на него при существующих условиях. Считаю героями тех, кто в пять градусов и дождь проводит ради футбола два часа под открытым небом. Это противоестественно, когда есть теплая квартира, телевизор, комментатор и рядом бокал пива. Фанаты - особая статья. Но обычно это очень узкая группа. Основная часть болельщиков не фанаты. И они будут заполнять стадион, как только мы создадим для них надлежащие условия".
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.07.2015 08:09
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    Комментарии74
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      Рейтинг: +10

      Romillo 19 июля 2015, 14:44

      Правильно! Надо пиво на стадионе продавать, а то надоело до матча накатывать

      0
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      Рейтинг: +254

      MagistrMagii 17 июля 2015, 05:30

      бегают по парку в одном длинном плаще, чтобы удивлять потенциальных болельщиков

      0
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      Рейтинг: +15

      energazer 16 июля 2015, 20:46

      сколько ты платить будешь пришедшим на стадион ?

      0
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      Рейтинг: +85

      777БАРС52 16 июля 2015, 14:52

      верные шаги,хороший клуб,интересная команда,красивый футбол!-что еще на старости лет надо?!Галицкому респект!!!

      2
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      Рейтинг: +15

      energazer > 777БАРС52 20 июля 2015, 20:41

      да , и ещё он блокадников убивает

      0
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      Рейтинг: +85

      777БАРС52 > energazer 21 июля 2015, 14:27

      нет

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 16 июля 2015, 14:21


      Могу дать добрый совет Сергею Николаевичу.

      -

      Позаботьтесь о трансляции всех матчей, каждой игры "Краснодара на общедоступном телевизионном канале на Краснодарский край. Вас посмотрит много людей, и каждому из телезрителей придёт в голову идея, а в душу - желание сходить на футбол, в чашу стадиона, в реальную футбольную атмосферу, туда где единение болельщиков придаёт всем, кто за "Краснодар" - громадную силу и уверенность в команде.

      -

      А покуда "Краснодар" показывают по платным телеканалам -- всех людей, что могли бы придти на стадион, перехватывают рестораны-кафе-пивбары с телевизором, где болельщиков приучают, что можно и не ходя на стадион, громко болеть, во всю мощь лёгких орать и чувствовать локоть товарища, как на стадионе.

      -

      Купите Краснодару телеправа на "Краснодар", Сергей Николаевич! Постарайтесь для народа!

      0
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      Рейтинг: +59

      rtm Solncedar 16 июля 2015, 12:38

      Только "КУБАНЬ"!!! )))

      3
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      Рейтинг: +21

      AntiClockWise 16 июля 2015, 11:49

      Краснодар классная команда, в ней все трудяги начиная от футболистов, заканчивая обсл.персоналом. Приятно смотреть на их игру.

      9
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      Рейтинг: +593

      112910415 16 июля 2015, 11:49

      Галицкий умница...но лучше оставаться в штанах!

      5
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      Рейтинг: +394

      Franz Beckenbauer 16 июля 2015, 11:40

      Скоро болельщиков Краснодара будет больше, чем болельщиков Кубани. Галицкий прилагает для этого все усилия.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 16 июля 2015, 11:30

      Согласен, на этот клуб можно ходить!

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