Муньос перейдет в "Дженоа" на правах свободного агента

Аргентинский защитник Эсекьель Муньос, в минувшем сезоне защищавший цвета "Палермо", станет игроком "Дженоа".



24-летний футболист, соглашение которого с сицилийцами истекло в конце июня, согласовал условия контракта с новым клубом и перейдет в "Дженоа" на правах свободного агента.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: За "Палермо" воспитанник аргентинского "Бока Хуниорс" выступал с 2010 года. В сезоне 2014/2015 года Муньос провел за клуб в Серии А 13 матчей и забил один гол, а зимой отправился в аренду в "Сампдорию", где еще три раза появился на поле.! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!