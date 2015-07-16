Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Муньос перейдет в "Дженоа" на правах свободного агента

    Аргентинский защитник Эсекьель Муньос, в минувшем сезоне защищавший цвета "Палермо", станет игроком "Дженоа".

    24-летний футболист, соглашение которого с сицилийцами истекло в конце июня, согласовал условия контракта с новым клубом и перейдет в "Дженоа" на правах свободного агента.
    За "Палермо" воспитанник аргентинского "Бока Хуниорс" выступал с 2010 года. В сезоне 2014/2015 года Муньос провел за клуб в Серии А 13 матчей и забил один гол, а зимой отправился в аренду в "Сампдорию", где еще три раза появился на поле.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Tuttomercatoweb

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.07.2015 07:35
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +186

      Juventus21 16 июля 2015, 11:01

      Классный деф. Жаль травмы помешали закрепиться в Сампе. И хорошо бы Дженоа наладить свои дела, чтоб в еврокубки попасть в след сезоне

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 16 июля 2015, 08:59

      Неплохо!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11