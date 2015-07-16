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    "Севилья" хочет приобрести Сольдадо

    Нападающий "Тоттенхэма" Роберто Сольдадо может продолжить карьеру в "Севилье".

    По сообщению источника, клубы ведут переговоры по поводу возможного перехода. Предполагается, что сумма трансфера может составить порядка 11 миллионов фунтов.

    30-летний форвард пока не определился со своим будущим. Интерес к нему также проявляют "Монако" и "Галатасарай". В минувшем сезоне испанец провел в составе "шпор" 40 матчей, забил 5 голов и сделал одну результативную передачу.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.07.2015 07:22
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 16 июля 2015, 23:05

      Надо Роберто реанимировать карьеру
      А то совсем закис
      Тем более Харрикейн выдал сумасшедший сезон

      0
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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 16 июля 2015, 22:20

      Цену должный сбить,11 лямов многовато будет...

      0
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      Рейтинг: +138

      Espana-Deutschland 16 июля 2015, 15:31

      11 млн это дорого. Он уже стар и давно сдал. Миллиона за 3-4 можно.

      1
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      Рейтинг: +134

      cannongun 16 июля 2015, 14:16

      дай Бог, дай Бог

      0
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      Рейтинг: +27

      valencia14 16 июля 2015, 11:05

      не стоит он 11 млн еще и в фунтах, вроде же чичарито интересовались

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 16 июля 2015, 10:55

      В Ла Лиге у него получалось лучше, чем в АПЛ

      1
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      Рейтинг: +10

      CIMBOM1905 16 июля 2015, 09:12

      хотел бы увидеть у нас,но дороговато выйдет..

      0
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      Рейтинг: +239

      Caesar555 16 июля 2015, 09:01

      В Испании должен заиграть хорошо.

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      Рейтинг: +164

      spartak11 16 июля 2015, 08:38

      а не тот ли это сольдадо,который в фифе 06 играл за реал (B) ???

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      Рейтинг: +114

      Serg_Diamond 16 июля 2015, 08:03

      Севилья подбирает всякий шлак

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      Рейтинг: +170

      Субъективное мнение > Serg_Diamond 16 июля 2015, 08:14

      Ну по крайней мере это опытные игроки, которых Эмери будет использовать для глубины состава. Как показал прошлый сезон, до финиша силенок у команды не хватило, думаю в этом сезоне андалусийцы станут сильнее...

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