"Севилья" хочет приобрести Сольдадо

Нападающий "Тоттенхэма" Роберто Сольдадо может продолжить карьеру в "Севилье".



По сообщению источника, клубы ведут переговоры по поводу возможного перехода. Предполагается, что сумма трансфера может составить порядка 11 миллионов фунтов.



30-летний форвард пока не определился со своим будущим. Интерес к нему также проявляют "Монако" и "Галатасарай". В минувшем сезоне испанец провел в составе "шпор" 40 матчей, забил 5 голов и сделал одну результативную передачу.



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