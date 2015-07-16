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    Мексика упустила победу над сборной Тринидада и Тобаго

    Сборная Тринидада и Тобаго сыграла вничью с Мексикой в матче заключительного тура группового турнира Золотого Кубка КОНКАКАФ и вышла в плей-офф с первого места в группе С.

    Матч закончился со счетом 4:4. Концовка встречи получилась драматичной: уступавшие в счете мексиканцы сумели забить два гола и выйти вперед, однако упустили победу на четвертой компенсированной минуте.
    Эта ничья позволила сборной Тринидада и Тобаго с 7 очками выйти в четвертьфинал с первого места в группе С, опередив Мексику на 2 балла. В битве за выход в 1/2 финала островитяне сыграют с командой Панамы, а Мексика сразится с костариканцами.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.07.2015 07:15
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    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +80

      vyishenka 16 июля 2015, 10:29

      Как же так.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      aseke25 16 июля 2015, 10:00

      Тринидад красава! 476 кэфа вытащил..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      нечитайло 16 июля 2015, 09:53

      Надо посмотреть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3081

      drug01 16 июля 2015, 09:34

      Хороший счет!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +125

      pickapick 16 июля 2015, 09:02

      Мексика удивила! Вылетит в 1/4, если не удивит снова!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      Tommy Lee 16 июля 2015, 08:45

      1/4 финала

      США - Куба
      Гаити - Ямайка

      Тринидад и Тобаго - Панама
      Мексика - Коста-Рика

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +79

      nickyist 16 июля 2015, 08:43

      неожиданный результат. практически все ждали победу Мексики. ну что же, молодцы Тринидад и Тобаго.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 16 июля 2015, 08:42

      Никакущая Мексика

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +164

      spartak11 16 июля 2015, 08:32

      нубы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +187

      Майкл59ru > spartak11 16 июля 2015, 09:06

      ламеры )

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 16 июля 2015, 08:15

      прямо триллер!

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