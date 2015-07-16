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    "Ювентус" интересуется Дракслером

    Руководство "Ювентуса" намерено реинвестировать средства от продажи полузащитника Артуро Видаля в "Баварию" для усиления состава.
    Сообщается, что туринцы заинтересованы в приобретении игрока "Шальке" Юлиана Дракслера. Сумма трансфера оценивается в 15-20 миллионов евро.
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    Источник: Gianlucadimarzio

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    16.07.2015 06:45
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +41

      juventus87_87 17 июля 2015, 06:01

      Зачем брать Юльку,такой же игрок как и Шюрле если еще не хуже,лучше добавить и взять Ройса,не понимаю я логики Маротты.

      0
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      Рейтинг: +256

      Arhive 16 июля 2015, 20:38

      не то пальто.

      0
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      Рейтинг: +46

      Karakas 16 июля 2015, 15:16

      хотелось бы его увидеть в юве

      1
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 16 июля 2015, 10:58

      Есть слухи, что Видаль перейдёт в Баварию, а Гётце в Юве.

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      Рейтинг: +239

      Caesar555 16 июля 2015, 09:02

      Хороший вариант для Юве, Дракслер будет прогрессировать.

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      Рейтинг: +170

      Субъективное мнение 16 июля 2015, 07:26

      Совсем разные игроки, и не понятно за счет чего Юлиан будет заменой Видалю. Да и вообще прошедшие пару сезонов немец становился в развитии, думаю если и не Ювентус, то новый клуб ему нужен обязательно...

      1
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      Рейтинг: +662

      Triem > Субъективное мнение 16 июля 2015, 08:08

      Тактические схемы могут меняться, и особенно часто это делалось и делается в Италии!
      Что касается остановки в развитии...ты правильно себе ник подобрал)!

      1
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      Рейтинг: +170

      Субъективное мнение > Triem 16 июля 2015, 08:20

      Ну это всего лишь мое мнение, и я не пытаюсь его никому навязывать... Но как по мне, Ди Маттео не тот тренер при котором можно было бы добиться значительного прогресса. Посмотрим что получится у Брайтенрайтера, по крайней мере футбол Падеборна в прошлом сезоне, я бы не назвал скучным.

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      Рейтинг: +662

      Triem > Субъективное мнение 16 июля 2015, 13:59

      Проехали, это была шутка)! Ну а так, никто не может быть заменой для кого-то. Все разные.
      Что касается Падерборна то да - они были неплохи!

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      Рейтинг: +118

      Бавария 2001 16 июля 2015, 07:24

      Шальке ясно дал понять всем да и Дракслер тоже, что трансфер Юлиана куда либо этим летом не возможен. Ну или придется выложить не меньше, если не больше Видаля за игрока.

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      Рейтинг: +43

      Ystavshiy 16 июля 2015, 07:11

      Очень странно, что уход полузащитника собрались компенсировать нападающим )) Нападающих хватает, Манджукич, Дибала, Мората, Дзадза, Льеоренте еще не ушел!

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      Рейтинг: +21

      Trezeguet-17 > Ystavshiy 16 июля 2015, 07:12

      он не форвард,а апз

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