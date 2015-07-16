"Ювентус" интересуется Дракслером

Руководство "Ювентуса" намерено реинвестировать средства от продажи полузащитника Артуро Видаля в "Баварию" для усиления состава.

Сообщается, что туринцы заинтересованы в приобретении игрока "Шальке" Юлиана Дракслера. Сумма трансфера оценивается в 15-20 миллионов евро. Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: ! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!