"Ювентус" интересуется Дракслером

Зачем брать Юльку,такой же игрок как и Шюрле если еще не хуже,лучше добавить и взять Ройса,не понимаю я логики Маротты.
Зачем брать Юльку,такой же игрок как и Шюрле если еще не хуже,лучше добавить и взять Ройса,не понимаю я логики Маротты.
не то пальто.
хотелось бы его увидеть в юве
Есть слухи, что Видаль перейдёт в Баварию, а Гётце в Юве.
Хороший вариант для Юве, Дракслер будет прогрессировать.
Совсем разные игроки, и не понятно за счет чего Юлиан будет заменой Видалю. Да и вообще прошедшие пару сезонов немец становился в развитии, думаю если и не Ювентус, то новый клуб ему нужен обязательно...
Тактические схемы могут меняться, и особенно часто это делалось и делается в Италии!
Что касается остановки в развитии...ты правильно себе ник подобрал)!
Ну это всего лишь мое мнение, и я не пытаюсь его никому навязывать... Но как по мне, Ди Маттео не тот тренер при котором можно было бы добиться значительного прогресса. Посмотрим что получится у Брайтенрайтера, по крайней мере футбол Падеборна в прошлом сезоне, я бы не назвал скучным.
Проехали, это была шутка)! Ну а так, никто не может быть заменой для кого-то. Все разные.
Что касается Падерборна то да - они были неплохи!
Шальке ясно дал понять всем да и Дракслер тоже, что трансфер Юлиана куда либо этим летом не возможен. Ну или придется выложить не меньше, если не больше Видаля за игрока.