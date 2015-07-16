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    "Интернасьонал" выиграл в полуфинале Кубка Либертадорес

    В матче 1/2 финала Кубка Либертадорес бразильский "Интернасьонал" на домашнем стадионе со счетом 2:1 выиграл у мексиканского "Тигреса".
    Счет открыл Андрес Д'Алессандро, а Валдивия вскоре упрочил преимущество бразильского клуба. На 23-й минуте Уго Айяла сократил отставание гостей, забив последний гол в матче. На 58-й минуте Айяла за вторую желтую карточку был удален с поля, но хозяева численное преимущество не использовали.
    Ответная игра состоится в Мексике 23 июля.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    16.07.2015 06:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +138

      Espana-Deutschland 17 июля 2015, 11:14

      Жалко, что Тигрес проиграл. Удачи тиграм дома. Гол на выезде оставляет шансы на реванш.

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