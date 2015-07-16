Куба вышла в плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ

В матче третьего тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Кубы выиграла у команды Гватемалы со счетом 1:0. Решающим оказался удар форварда кубинцев Майкеля Рейеса на 73-й минуте.

Благодаря этому успеху Куба пробилась в плей-офф с третьего места в группе C, выбив из розыгрыша турнира Сальвадор.



Гватемала покинула Золотой кубок КОНКАКАФ, заняв в квартете последнее место. Сборные Тринидада и Тобаго и Мексики, пробившиеся в плей-офф турнира досрочно, определят победителя группы в очной дуэли.