Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Куба вышла в плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ

    В матче третьего тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Кубы выиграла у команды Гватемалы со счетом 1:0. Решающим оказался удар форварда кубинцев Майкеля Рейеса на 73-й минуте.
    Благодаря этому успеху Куба пробилась в плей-офф с третьего места в группе C, выбив из розыгрыша турнира Сальвадор.

    Гватемала покинула Золотой кубок КОНКАКАФ, заняв в квартете последнее место. Сборные Тринидада и Тобаго и Мексики, пробившиеся в плей-офф турнира досрочно, определят победителя группы в очной дуэли.
    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.07.2015 06:20
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 16 июля 2015, 10:23

      Нежданчик. Рад за Остров Свободы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +923

      eaguar 16 июля 2015, 09:20

      Молодцы .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      MALOY74 16 июля 2015, 09:05

      обалдеть...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 16 июля 2015, 08:44

      El pueblo unido jamás será vencido! Куба – дружба!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      Tommy Lee 16 июля 2015, 08:33

      Мексика как то слабо выглядит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      борька 16 июля 2015, 08:24

      куба-любовь моя!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      Barca09-09 16 июля 2015, 08:10

      Очень хорошо

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      mat73 16 июля 2015, 07:40

      Куба форева, вперед)))
      Ичё, кто там играет с кем в 1/4?
      Вышли с 1х мест - Тринидад, Ямайка и Сша, Со 2х - Мексика, КостаРика, Гаити. И с 3х - Куба и Панама.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +75

      Tommy Lee > mat73 16 июля 2015, 08:39

      1/4 финала

      США - Куба
      Гаити - Ямайка

      Тринидад и Тобаго - Панама
      Мексика - Коста-Рика

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +631

      mat73 > Tommy Lee 16 июля 2015, 14:58

      Фенкую)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 16 июля 2015, 07:22

      Просто молодцы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      caravanbashi 16 июля 2015, 06:51

      Слабый турнир до финала, который как правило проводится между США и Мексикой.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11