Куба вышла в плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ

Нежданчик. Рад за Остров Свободы!
В матче третьего тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Кубы выиграла у команды Гватемалы со счетом 1:0. Решающим оказался удар форварда кубинцев Майкеля Рейеса на 73-й минуте.
Благодаря этому успеху Куба пробилась в плей-офф с третьего места в группе C, выбив из розыгрыша турнира Сальвадор.
Гватемала покинула Золотой кубок КОНКАКАФ, заняв в квартете последнее место. Сборные Тринидада и Тобаго и Мексики, пробившиеся в плей-офф турнира досрочно, определят победителя группы в очной дуэли.
Гватемала покинула Золотой кубок КОНКАКАФ, заняв в квартете последнее место. Сборные Тринидада и Тобаго и Мексики, пробившиеся в плей-офф турнира досрочно, определят победителя группы в очной дуэли.
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