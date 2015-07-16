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    Талло стал игроком "Лилля"

    Нападающий Жуниор Талло перешел из "Ромы" в "Лилль", сообщает пресс-служба французского клуба. 22-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на четыре года.
    "Мне сложно все осознать. Думаю, у меня уйдет два-три дня на то, чтобы прийти в себя и окончательно понять, что я действительно стал игроком "Лилля". Но я очень рад этим переменам в карьере. Мне выпала отличная возможность", - сказал ивуариец.
    В прошлой кампании Талло находился в аренде в "Бастии", проведя в составе этой команды 17 матчей и забив 4 гола.

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    Источник: ФК «Лилль»

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    16.07.2015 06:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +95

      SonicStar 16 июля 2015, 08:07

      Отлично! Освободили место для игрока без паспорта ЕС

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