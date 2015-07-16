Талло стал игроком "Лилля"

Нападающий Жуниор Талло перешел из "Ромы" в "Лилль", сообщает пресс-служба французского клуба. 22-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на четыре года.

"Мне сложно все осознать. Думаю, у меня уйдет два-три дня на то, чтобы прийти в себя и окончательно понять, что я действительно стал игроком "Лилля". Но я очень рад этим переменам в карьере. Мне выпала отличная возможность", - сказал ивуариец.