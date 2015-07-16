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    Защитник "Милана" может перейти в "Антальяспор"

    33-летний защитник "Милана" Алекс может сменить Серию А на чемпионат Турции.

    На бразильца претендует "Антальяспор", который уже, по сообщению источника, договорился о трансфере с нынешним клубом Алекса. Действующий контракт бразильского игрока с "Миланом" истекает летом следующего года.
    До перехода в стан россонери Алекс в Европе выступал также за "Челси", ПСВ и "ПСЖ". В минувшем сезоне он в 21 матче чемпионата Италии забил 1 гол.
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    Источник: Gianlucadimarzio

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    16.07.2015 06:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3416

      FRZZ 16 июля 2015, 12:41

      Турки прост молодцы, страна живет футболом.

      0
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 16 июля 2015, 12:06

      скорее всего правда!
      видимо в Милане будет молодёжь играть

      0
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 16 июля 2015, 10:57

      Давно пора сплавить Алекса и купить качественного дефа

      1
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      Рейтинг: +662

      Triem 16 июля 2015, 08:10

      Было бы неплохо!

      1
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