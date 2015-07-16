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    Ван Гаал: "Вальдесу придется уйти"

    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал рассказал о ситуации с голкипером Виктором Вальдесом. Ране стало известно, что голкипер не полетит с командой в предсезонное турне.


    "Вальдес не поехал с командой в тур, потому что не придерживается нашей философии. Философии того, как играть в футбол и как набирать игровую форму.

    В прошлом году он отказывался играть за дубль. Кроме того, есть много других принципов в философии, которых должен придерживаться вратарь в «МЮ». Если ты не придерживаешься этих принципов, то есть только один выход – уйти.
    Мы очень разочарованы этой ситуацией. Мы надеялись, что Вальдес будет придерживаться нашей философии. Мы дали ему возможность реабилитироваться, дали ему контракт. Когда ты не играешь в основе, то должен выступать за дубль", – сказал ван Гаал.
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    Источник: Goal.com

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    16.07.2015 01:44
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    Комментарии130
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      Рейтинг: +66

      Murad0202 17 июля 2015, 00:20

      Вальдес сам виноват. Говорил про какой то новый вызов, а сам перешел в команду где явно знал что не попадет в основу в силу молодости и не бывалом зрелости для своего возраста конкурента. Перешел бы в какой нибудь средний клуб что ли.

      0
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      Рейтинг: +13

      Чижик 16 июля 2015, 23:41

      Мне кажется, или слово, философия очень часто звучало в интервью?
      Курнул что ли

      0
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      Рейтинг: +95

      Apxangel 16 июля 2015, 17:38

      Ух ты, у вАНгАЛи есть "философия"? Интересно какая?

      0
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      Рейтинг: +46

      Karakas 16 июля 2015, 15:19

      перешел бы в другой клуб и покажи свою состоятельность вроде опытный

      1
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      Рейтинг: +49

      dacent135 16 июля 2015, 13:03

      какая у гальки философия? ДОИТЬ МЮ! БОЛЬШЕ ТРАНСФЕРОВ!

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      Рейтинг: +239

      Caesar555 > dacent135 16 июля 2015, 14:40

      Это принесет плоды в ближайшем сезоне. Думаю, что МЮ будет бороться за чемпионство.

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      Рейтинг: +268

      Evgeny88 16 июля 2015, 11:55

      средний вратарь. уровня леванте, осасуны

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      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 16 июля 2015, 11:46

      пускай в барбилону идет

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      Рейтинг: +27

      valencia14 16 июля 2015, 11:46

      средний вратарь уровня эспаньола, туда ему и дорога вместо касильи

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      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 16 июля 2015, 11:45

      философия)))

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      Рейтинг: +60

      Оргазмирующий Прапор 16 июля 2015, 11:18

      сднявился витек. еще когда контрактом своим спекулировал.

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