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    Ленс стал игроком "Сандерленда"

    Голландский полузащитник Джермейн Ленс перешел из киевского "Динамо" в "Сандерленд". С английским клубом футболист подписал контракт на четыре года.

    За два сезона выступлений в "Динамо" Ленс вместе с командой стал чемпионом Украины и дважды обладателем Кубка Украины. В чемпионате Украины голландец провел 49 матчей, забил 10 мячей, в Кубке Украины 10 матчей, 1 гол, в еврокубках 19 матчей, 5 голов.

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    Источник: ФК «Сандерленд»

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    16.07.2015 00:39
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +342

      Jarvis 16 июля 2015, 15:39

      24 миллиона евро,суркис красава, а купил за 13 если не ошибаюсь, за два года десятка

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      Рейтинг: +67

      Donbass_Za_Dynamo > Jarvis 17 июля 2015, 10:47

      За 9 млн. евро его купили

      0
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 16 июля 2015, 12:05

      круто

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      Рейтинг: +342

      Jarvis 16 июля 2015, 11:19

      kkomov отвечаю ........... есть такой праздник в россии благодаря новым русским называется Ураза-Байрам

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      Рейтинг: +342

      Jarvis 16 июля 2015, 11:18



      в днепре дороги плохие, правда, как в любом городе в россии, а я не беру крым а беру не русских, есть такой праздник в москве благодаря новым русским называется Ураза-Байрам .я с тобой нормально общаюсь, не называю кацапом.или рабом, в что ты меня в мокнул???/ может не в мокнул а сам в мыкнул,лол

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      Рейтинг: +342

      Jarvis 16 июля 2015, 08:43

      Бомбардир а где новость про первый матч фенербахче на своем стадионе с новичками команды нани,Ваня перси,Абдула Ба,Бруно Алвеша и тренера перейра который возглавлял олимпиакос против дворового футбола из Днепра ?

      0
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      Рейтинг: +1072

      gооdbyegoodbоy > Jarvis 16 июля 2015, 11:23

      Ван Перси не играл, а Бруну Алвеш привез, как в лучшие свои годы в Зените

      0
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      Рейтинг: +342

      Jarvis > gооdbyegoodbоy 16 июля 2015, 15:41

      увидел , а по поводу алвеша, я только знал что он играл в зенита, на какой позиции не интересовался

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      Рейтинг: +200

      dzvinka 16 июля 2015, 08:31

      ну это усиление однозначно

      2
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      Рейтинг: +86

      Massachussets 16 июля 2015, 02:19

      Супер!если честно Ленс не показал свой уровень в Динамо играл на процентов 50... А вот теперь очередь молодого Мякушко увидите он круче ленса!

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      Рейтинг: +882

      spartach091 16 июля 2015, 02:07

      все бегут из европейской украйны!
      бедная страна,видать скокро пслдений х у й с солью доедать будут

      2
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      Рейтинг: +342

      Jarvis > spartach091 16 июля 2015, 07:11

      Еще один,кто бежит??? Может продают за хорошие деньги????лол

      2
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      Рейтинг: +200

      dzvinka > spartach091 16 июля 2015, 08:33

      вот если бы не сказал, то я бы и не знал что мы тут голодаем)))

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      Рейтинг: +342

      Jarvis > 16 июля 2015, 10:28

      кто бомбу не сбросил .. ты/?/ в какой игре??/?

      1
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 16 июля 2015, 01:00

      вырвался из плена!

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      Рейтинг: +342

      Jarvis > kkomov 16 июля 2015, 01:02

      какого плена..?????? его продали за деньги

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      Рейтинг: +1707

      kkomov > Jarvis 16 июля 2015, 01:04

      из бандеровского!
      за деньги? значит выкупили.

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      Рейтинг: +342

      Jarvis > kkomov 16 июля 2015, 01:08

      какой бы футболист не перешел из Украины в другой чемп ..сразу вырвался из плена,мда,легионеры приходят за бабло и уходят за бабло в + для команды

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      Рейтинг: +1707

      kkomov > Jarvis 16 июля 2015, 01:11

      знаю - просто из страны 404 и так скоро побегут.

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      Рейтинг: +342

      Jarvis > kkomov 16 июля 2015, 01:16

      из каждой страны бегут,не только футболисты а и простые люди,в поисках лучшей жизни, и не только из.... как ты назвал мою страну...404

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      Рейтинг: +342

      Jarvis > kkomov 16 июля 2015, 01:19

      я вижу ты болеешь за днепр, они сегодня обыграли фенербахче

      2
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      Рейтинг: +200

      dzvinka > kkomov 16 июля 2015, 08:35

      по данным статистики ненависного вам ЕУ, из расеи намного больше мигрируют в зап.гейропу чем из Украины)) между делом.

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      Рейтинг: +1707

      kkomov > dzvinka 16 июля 2015, 09:52

      между телом говоришь?))
      так в России население увеличивается - а чИто там говорит твоя никому неизвестная статистика, как то все равно.
      к примеру, в прошлом году целый регион приплыл в родную гавань - Россию, вместе с двумя с половиной миллионов жителей.
      а бегут из России только журнашл.хи из йеха москвы да тиви ливень.
      ну так идиоты есть везде, важен их процент - в России он размером со статпогрешность, на украине все наоборот.

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      Рейтинг: +342

      Jarvis > kkomov 16 июля 2015, 10:32

      в россии народ увеличивается какой и кем...... чурки и узкоглазые, а нормальные русские уезжают в теплые края, а ты сиди в однушке и смотри телек, украинцы если и едут то к родственникам , а русские не к родственникам а с родственниками уезжают, разница есть??/ лол

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      Рейтинг: +1707

      kkomov > Jarvis 16 июля 2015, 10:56

      ты болен как вся ваша нация!
      телик, однушка, чурки, родственники - как так быстро вас в рабов прекратили?

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      Рейтинг: +342

      Jarvis > kkomov 16 июля 2015, 11:03

      ты даже не можешь нормально общаться, кто или что тебя воспитывало/? лол, в россию едут одни не русские, как кадыров, а ты мне тут херню заливаешь!!!!мол в великую россию едут все подряд... кто едит???????? за москву выехал ,убитые дороги как за днепром

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      Рейтинг: +1707

      kkomov > Jarvis 16 июля 2015, 11:08

      в днепре тоже убитые дороги.
      2,5 миллионов вместе с Крымом сами переехали в Россию - для тебя, я так понимаю, это тоже чурки?
      и потом - ты сам подтверждаешь мои слова о человеконеначистнической ненависти, поселившейся в вас, хохлы - писать пренебрежительно о людях в другим разрезом глаз может только одноклеточный раб, каковыми вы все там и являетесь.

      во второй раз я тебя мокнул в твое [непечатное слово ]о - и кто из нас лол, чучело?

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      Рейтинг: +1072

      gооdbyegoodbоy > kkomov 16 июля 2015, 11:21

      40 миллиардов переехало в Россию

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