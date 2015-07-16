Гацкан продлил контракт с "Ростовом"

Накануне старата чемпионата полузащитник "Ростова" Александр Гацкан подписал с командой новый контракт. Предыдущее соглашение было продлено еще на два года.





"Перед сборами разговаривал с главным тренером Курбаном Бердыевым, он сказал, что остается в клубе и продолжит работу. Для меня это был важный фактор. Если тренер решил остаться, значит планирует собрать здесь хорошую команду, которая будет стремиться к высоким результатам. Большую роль сыграло также мнение моей семьи, которая никуда не хотела переезжать. Мои дети здесь ходят в школу, в Ростове у нас есть друзья. Эти два фактора повлияли на итоговое решение" - сказал Гацкан в интервью клубной пресс-службе.