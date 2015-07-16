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    Гацкан продлил контракт с "Ростовом"

    Накануне старата чемпионата полузащитник "Ростова" Александр Гацкан подписал с командой новый контракт. Предыдущее соглашение было продлено еще на два года.

    "Перед сборами разговаривал с главным тренером Курбаном Бердыевым, он сказал, что остается в клубе и продолжит работу. Для меня это был важный фактор. Если тренер решил остаться, значит планирует собрать здесь хорошую команду, которая будет стремиться к высоким результатам. Большую роль сыграло также мнение моей семьи, которая никуда не хотела переезжать. Мои дети здесь ходят в школу, в Ростове у нас есть друзья. Эти два фактора повлияли на итоговое решение" - сказал Гацкан в интервью клубной пресс-службе.

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    Источник: ФК «Ростов»

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    16.07.2015 00:28
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 июля 2015, 15:12

      хорошая новость

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +939

      Riot Zero 16 июля 2015, 09:13

      Гацкан и Калачёв два ветерана Ростова, не бросают Ростов с ним и в РПЛ и в ФНЛ пылили. На них фактически и держится Ростов. Красавчики и просто замечательные люди.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +77

      bezymec 16 июля 2015, 08:49

      Отлично!Вперед Сельмаш Вперед!Саня Красавчик!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      spilberg4 16 июля 2015, 08:45

      Редактору - исправьте пожалуйста опечатку "Накануне старата чемпионата"

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +206

      aMur 16 июля 2015, 06:25

      Удачи и успехов!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +407

      Федырыч 16 июля 2015, 02:19

      Уважаю Курбана Бекиевича. Тренер от Бога.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 16 июля 2015, 01:52

      хорошая ля южан новость,голы хоть и редко забивает,но они у него шикарные выходят

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +133

      ибрагимхалил 16 июля 2015, 00:54

      костолом

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      vovinho11 > ибрагимхалил 16 июля 2015, 01:36

      с чего это вдруг? он играет не грубо, а жестко. это тебе не в шахматы играть

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +407

      Федырыч > ибрагимхалил 16 июля 2015, 02:25

      как ты прав

      0
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      Рейтинг: +407

      Федырыч > vovinho11 16 июля 2015, 02:27

      В том то вся и беда, что мозги не работают у Гацкана.

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      Рейтинг: +156

      Promedol > Федырыч 16 июля 2015, 02:38

      У тя их ваще нет!

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      Рейтинг: +407

      Федырыч > Promedol 16 июля 2015, 02:48

      Иди спать парниша. Ты уже готов.

      0
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      Рейтинг: +156

      Promedol > Федырыч 16 июля 2015, 03:37

      Я только проснулся,смотрю,безмозглый Фёдорыч на ветке,ну и отписался.Сходил бы ты к Великому Гудвину,он бы те мозг вставил.

      5
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      Рейтинг: +40

      vovinho11 > Федырыч 17 июля 2015, 23:52

      угомонись. знаю, что я прав. он по твоей ноге, через телевизор заехал

      0
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 16 июля 2015, 00:38

      Молодец, Саша, и мы рады продолжению твоей карьеры в Ростове вместе с КББ!!

      5
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      Рейтинг: +3960

      Leicester City 16 июля 2015, 00:37

      удачи гагаузскому футболисту румынско - молдавского происхождения

      1
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