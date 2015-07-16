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    Загребское "Динамо" на своем поле в большинстве не смогло переиграть команду из Люксембурга

    Сенсационный результат был зафиксирован в матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Загребское "Динамо" на своем поле сыграло вничью 1:1 с командой "Фола" из Люксембурга.

    Счет в матче на 25-й минуте открыли гости, точным ударом отметился Самир Хаджи, но хорваты довольно быстро отыгрались благодаря голу Анхело Энрикеса на 36-й минуте встречи. Не помогло хозяевам и удаление в составе "Фолы" в серединге второго тайма Ронни, люксембургская команда выстояла и сохранила хорошие шансы на выход в следующий этап.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    16.07.2015 00:17
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +14

      SZ 17 июля 2015, 05:52

      Это ЛЧ, господа!
      Загребу не удалось победить не просто команду из Люксембурга, а Чемпиона Люксембурга.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      леша1106 16 июля 2015, 13:14

      позор

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev 16 июля 2015, 11:17

      Не удивлюсь, если это букмекерская заготовка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 16 июля 2015, 08:13

      подравниваются силы, однако

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      Блоссия 16 июля 2015, 07:43

      Молодцы, люксембуржцы из Эш-сюр-Альзетт!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 16 июля 2015, 06:57

      Подвели позорники

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +138

      Fester_Addams 16 июля 2015, 06:22


      У букмекеров праздник!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +254

      MagistrMagii 16 июля 2015, 04:52

      зенит бы проиграл...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      Вавин 16 июля 2015, 02:34

      Хорваты пройдут

      0
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      Рейтинг: +730

      Hезнакомец 16 июля 2015, 01:39

      С детства за Люксембург =)

      2
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