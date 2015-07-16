Загребское "Динамо" на своем поле в большинстве не смогло переиграть команду из Люксембурга

Сенсационный результат был зафиксирован в матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Загребское "Динамо" на своем поле сыграло вничью 1:1 с командой "Фола" из Люксембурга.



Счет в матче на 25-й минуте открыли гости, точным ударом отметился Самир Хаджи, но хорваты довольно быстро отыгрались благодаря голу Анхело Энрикеса на 36-й минуте встречи. Не помогло хозяевам и удаление в составе "Фолы" в серединге второго тайма Ронни, люксембургская команда выстояла и сохранила хорошие шансы на выход в следующий этап.





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