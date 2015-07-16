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    Федун: "Спартак-2" проведет 4-5 матчей на "Открытие-Арене"

    Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал о целях второй команды и сообщил, что 4-5 встреч в ФНЛ спартаковцы проведут на "Открытие- Арене".

    "Цель одна - расти, а главное - выигрывать, выигрывать, выигрывать. Сами видите, против команды сегодня играли зубры. Наши ребята, конечно, помоложе и послабее, но главное - они навязывают борьбу. Мы сыграем 4 или 5 матчей в этом сезоне на "Открытие- Арене", - сказал Федун.

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    Источник: ТАСС

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    16.07.2015 00:05
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 16 июля 2015, 16:02

      так Федун разве еще владелец Спартака???

      0
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      Рейтинг: +886

      Великолепный 16 июля 2015, 11:43

      У спартака-середняка все лучшее в прошлом, решили на его замену придумать спартак-2
      И только Великий ЦСКА не нуждается в дублирующих командах-2
      ЦСКА самый успешный и титулованный клуб Российского чемпионата!!!
      Чемпион (5) 2003, 2005, 2006, 2013, 2014.
      Кубок России
      Обладатель (7 рекорд) 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013.
      Суперкубок России
      Обладатель (6, рекорд): 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014.

      КУБОК УЕФА-2005г

      Московский ЦСКА стал единственным клубом, собравшим оригиналы всех главных российских трофеев на вечное хранение.

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 16 июля 2015, 10:16

      федунчик время от времени даёт о себе знать!

      0
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      Рейтинг: +39

      710volk 16 июля 2015, 10:16

      верное решение...

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      Рейтинг: +163

      Voronzov 16 июля 2015, 09:40

      Пусть закаляются! Удачи Спартаку!

      1
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      Рейтинг: +260

      Воин трои 16 июля 2015, 09:32

      а этот балабол уже 2 месяц уже второй месяц отходит от дел-доверив дело профи:))

      2
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 16 июля 2015, 09:01

      Не робеть!
      Вперед, Спартак!

      2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 16 июля 2015, 08:49

      Андрюху Диканя с Днюхой!!
      Был лучшим в Спартаке!

      3
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 16 июля 2015, 08:24

      с Тулой точно там должны играть.

      2
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      Рейтинг: +593

      112910415 16 июля 2015, 08:11

      даёшь!

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