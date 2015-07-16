Федун: "Спартак-2" проведет 4-5 матчей на "Открытие-Арене"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал о целях второй команды и сообщил, что 4-5 встреч в ФНЛ спартаковцы проведут на "Открытие- Арене".



"Цель одна - расти, а главное - выигрывать, выигрывать, выигрывать. Сами видите, против команды сегодня играли зубры. Наши ребята, конечно, помоложе и послабее, но главное - они навязывают борьбу. Мы сыграем 4 или 5 матчей в этом сезоне на "Открытие- Арене", - сказал Федун.



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