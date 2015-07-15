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    "Селтик" без проблем переиграл "Стьярнан"

    Во втором рауде квалификации Лиги чемпионов в Глазго встретились шотландский "Селтик" и "Стьярнан" из Исландии. Хозяева одержали уверенную победу со счетом 2:0, забив по голу в каждом из таймов.

    На 44-й минуте встречи отличился Дедрик Боята, закрепил преимущество шотландцев Стефан Йохансен на 56-й минуте. Ответный матч состоится через неделю в Исландии.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2015 23:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +392

      juventus186 16 июля 2015, 03:41

      Хм , что-то много скандинавских клубов в ле развелось!!
      Не все так просто!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Evgenii333 16 июля 2015, 02:21

      зачем это знать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +388

      Нохчи Чоь 16 июля 2015, 00:44

      Ожидаемо

      0
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      Рейтинг: +103

      OXOTHu4EK 16 июля 2015, 00:22

      норм, че...

      0
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