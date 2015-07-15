Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В финальном матче турнира в Сингапуре встретятся "Арсенал" и "Эвертон"

    В рамках подготовки к предстоящему сезону три клуба АПЛ принимают участие в проводимом в Сингапуре турнире Premier League Asia Trophy. Сегодня состоялись полуфинальные матчи.

    В первой встрече "Сток Сити" и "Эвертон" за 90 минут голов не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказалась команда из Ливерпуля 5:4. Во втором полуфинале "Арсенал" разгромил сборную клубов Сингапура со счетом 4:0, хет-триком в составе победителей отметился Чуба Акпом (один с пенальти), еще один пенальти в матче реализовал Джек Уилшир.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2015 23:16
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 16 июля 2015, 17:28

      Молодец Акпом, проявляет себя)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      Барабуля 16 июля 2015, 10:07

      Венгер решил в новом сезоне на Акпома ставку сделать? Нужно купить срочно Лаказета. Жизненно необходимо для чемпионства.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      murakami777 16 июля 2015, 05:46

      Хорошая возможность обкатать молодежь и размять основной состав перед новым сезоном.Go, Arsenal!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      Arturros 15 июля 2015, 23:53

      Акпома не зря наигрывают!Посмотрим.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 15 июля 2015, 23:52

      В этот раз Эвертон не упустит победу над аутсайдером, ждем очередное унижение орсеналки.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40

      P4ELINE > Mоnоlo 16 июля 2015, 08:03

      На каком месте куры? они в лч попали?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      Almaty city > Mоnоlo 16 июля 2015, 11:11

      Скройся уже

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +579

      lange 15 июля 2015, 23:47

      "Прочитал новость и немного пожалел, что возглавил "Спартак" © Д.Аленичев

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3960

      Leicester City 15 июля 2015, 23:44

      надеюсь эвертон разгромить аутсайдера

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      Рами06 > Leicester City 16 июля 2015, 03:20

      сказал болельщик аутсайдера ))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 15 июля 2015, 23:37

      Удачи Эвертону. должны порвать арсенал

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      Рами06 > The_BESTolo4b 16 июля 2015, 03:19

      это же не м-ю чтоб все их рвали)))

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11