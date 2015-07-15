В финальном матче турнира в Сингапуре встретятся "Арсенал" и "Эвертон"

Молодец Акпом, проявляет себя)
В рамках подготовки к предстоящему сезону три клуба АПЛ принимают участие в проводимом в Сингапуре турнире Premier League Asia Trophy. Сегодня состоялись полуфинальные матчи.
В рамках подготовки к предстоящему сезону три клуба АПЛ принимают участие в проводимом в Сингапуре турнире Premier League Asia Trophy. Сегодня состоялись полуфинальные матчи.
Молодец Акпом, проявляет себя)
Венгер решил в новом сезоне на Акпома ставку сделать? Нужно купить срочно Лаказета. Жизненно необходимо для чемпионства.
Хорошая возможность обкатать молодежь и размять основной состав перед новым сезоном.Go, Arsenal!
Акпома не зря наигрывают!Посмотрим.
"Прочитал новость и немного пожалел, что возглавил "Спартак" © Д.Аленичев
надеюсь эвертон разгромить аутсайдера
сказал болельщик аутсайдера ))
Удачи Эвертону. должны порвать арсенал
это же не м-ю чтоб все их рвали)))