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    БАТЭ был сильнее "Дандолка"

    Во втором раунде квалификации Лиги чемпинов белорусский БАТЭ в Борисове встретился с "Дандолком" из Ирландии. Хозяева поля одержали непростую победу со счетом 2:1.

    Все голы в матче были забиты еще до перерыва. Счет на 11-й минуте открыл игрок БАТЭ Александр Карницкий, на 32-й минуте Дэвид Макмиллан установил равновесие, а победный для хозяев гол через шесть минут забил Евгений Яблонский.
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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2015 22:55
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +157

      bestolochch 16 июля 2015, 09:01

      Так и пролететь могут!

      0
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      Рейтинг: +28

      na 16 июля 2015, 00:48

      с победой

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1686

      BloodyНeart 15 июля 2015, 23:17

      С победой беларусов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77

      wojanolja 15 июля 2015, 23:06

      хорошо,но мало

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +357

      alik4 15 июля 2015, 23:05

      БАТЭ чемпион

      0
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      Рейтинг: +244

      Donetsk_the_BEST 15 июля 2015, 23:02

      БАТЭ может спать спокойно, Луис Адриано не будет в этом сезоне играть в ЛЧ, так как ушел из Шахтера!)

      1
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      Рейтинг: +95

      bfd 15 июля 2015, 23:01

      Почему был?

      0
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      Рейтинг: +3960

      Leicester City 15 июля 2015, 22:59

      белоруссия рулит!!! батэ сила

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      Рейтинг: +392

      juventus186 > Leicester City 16 июля 2015, 03:39

      1-0 и БАТЭ село, не забывай про правило гостевого мяча, и то, что Дандалк(так правильно)- играет дома!!!

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      Рейтинг: +302

      10 seconds to stars > Leicester City 16 июля 2015, 08:37

      Какой-то жалкий Дандлок из Ирландии ели обыграли у себя дома, ну и сила... посмотрим что будет в ответке, не удивлюсь если пролетят как два года назад Караганде.

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      Рейтинг: +43

      bertoshas > Leicester City 16 июля 2015, 09:35

      Могло быть лучше!!!

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