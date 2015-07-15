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    Молодежный состав "Спартака" сыграет в юношеской Лиге УЕФА

    В розыгрыше Юношеской лиги УЕФА сезона-2015/16 примет участие молодежный состав "Спартака".

    По регламенту Юношеской Лиги чемпионов УФЕА в предстоящем сезоне молодежные составы участников группового турнира Лиги чемпионов УЕФА, как и ранее, тоже сыграют между собой. Победители восьми групп и команды, занявшие вторые места выходят в следующую стадию розыгрыша.
    Параллельно будет проводиться еще один турнир — так называемый "Путь юношеских чемпионов". В нем участвуют 32 команды: по одной от каждой из стран, занимающих в рейтинге УЕФА позиции с 1-й по 32-ю. На первом этапе участники сыграют два круга по системе плей-офф, каждый из них будет состоять из двух встреч — дома и в гостях.
    Команды, прошедшие "Путь юношеских чемпионов" встретятся в весенней стадии в плей-офф с командами, занявшими первые и вторые места в групповом турнире.
    Полуфиналы и финал Юношеской лиги УЕФА пройдут на стадионе "Коловрей" в Ньоне.
    От России, занимающей после сезона-2014/15 7-ю позицию в рейтинге УЕФА, в турнире впервые примет участие молодежный состав "Спартака". Подопечные Владимира Бесчастных в конце сентября стартуют розыгрыше с первого раунда плей-офф.

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    Источник: ФК «Спартак»

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    15.07.2015 22:16
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    Комментарии85
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      Рейтинг: +1317

      pereletnii 16 июля 2015, 08:52

      Новость здорово подана,ведь по факту получается что мол.спартака не понятно за какие заслуги будет играть в мол.лиге чемпионов,ведь основной спам в чемпе лишь шестой.в тоже время новость молчит о том что мол.Зенит и мол.Цска по умолчанию начнут сей турнир с групп.этапа.
      Очередная косточка спартаку и его болелам

      0
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      Рейтинг: +268

      Evgeny88 > pereletnii 16 июля 2015, 15:08

      кстати то же не понял почему так

      0
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      Рейтинг: +631

      mat73 16 июля 2015, 07:29

      Пусть потренеруются, как раз потом этим пацанам через годик-два в основе уже играть!

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      Рейтинг: +593

      112910415 16 июля 2015, 07:04

      ура

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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 16 июля 2015, 05:28

      А за что им такие привилегии???

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      Рейтинг: +886

      Великолепный 16 июля 2015, 00:26

      Основной пищевик не может, так решили пищевик-2 протащить в Еврокубки))

      2
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      Рейтинг: +864

      diktor > Великолепный 16 июля 2015, 00:37

      Только написал тебе на другой нашей ветке-ты у нас везде-грязь льешь.Тебя болельщики Спартака часто в детстве обижали?

      1
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      Рейтинг: +886

      Великолепный > diktor 16 июля 2015, 00:40

      ЦСКА великий клуб
      Разорвал спартак он в пух!
      Разорвёт и всех других,
      А фанаты - всех мясных!

      1
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      ...
      Рейтинг: +864

      diktor > Великолепный 16 июля 2015, 00:56

      В принципе я тебя понимаю-что делать то на ваших пустых ветках-а поговорить охота-там то тебя ни кто не услышит.Понимаю.

      3
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      Рейтинг: +407

      Федырыч > diktor 16 июля 2015, 01:35

      Он тупой, а на них не обижаются.

      3
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      Рейтинг: +407

      Федырыч > Великолепный 16 июля 2015, 01:42

      Тебя парниша надо в кунсткамеру определить, а мосх твой заспиртовать ,как положено, и показывать людям. Удивление будет вызывать количество извилин, которых там вообще нет.

      3
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      Рейтинг: +882

      spartach091 > Великолепный 16 июля 2015, 02:01

      ты е б л а н т у с ,ты достал уже одно и тоже копипастить

      3
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      Рейтинг: +4875

      алдан2014 > diktor 16 июля 2015, 03:13

      Так еще и пишет одно и тоже.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +864

      diktor 16 июля 2015, 00:25

      Удачи молодежке-а вся грязь которые тут льют разные неадекваты-это банальная зависть,что у их молодежек самим не выходит.Пожалеем их.

      0
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      Рейтинг: +579

      lange 15 июля 2015, 23:58

      УЕФА сжалились на убогими.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +864

      diktor > lange 16 июля 2015, 00:38

      Интересно кто же тогда ваша молодежка-что их УЕФА вообще не взяло-высоко ты мнения о своих-раз так про попавших отзываешься.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1317

      pereletnii 15 июля 2015, 23:47

      Их нужно в женскую лигу чемпионов заявлять,да и то,девицы их раскатают под орех

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +864

      diktor > pereletnii 16 июля 2015, 00:40

      А люди с голубой кровью в голубой форме-в какой лиге вообще должны играть?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +407

      Федырыч > pereletnii 16 июля 2015, 01:38

      Ну, женская это по вашей голубой части. Вам виднее.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +882

      spartach091 > pereletnii 16 июля 2015, 02:04

      ваша молодежка везде х у й сосет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2782

      LOpp 15 июля 2015, 23:43

      Удачи нашей молодежке

      2
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      Рейтинг: +20

      PBor 15 июля 2015, 23:38

      Желаю успеха!

      2
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