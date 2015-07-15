Карпин: "Мне понравилась моя команда и сегодня, и в матче с "Зенитом"

На послематчевой пресс-конференции после игры со "СКА-Энергия" главный тренер армавирского "Торпедо" Валерий Карпин отметил игру своих подопечных и сказал, что пока не думал о воможности возглавить сборную.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

"Мне понравилась моя команда и сегодня, и в матче с "Зенитом" Я хотел бы поблагодарить ребят за две игры на выезде сыгранные "на ноль". А сегодня уже просматривалась и игра в атаке, хотя не хватает нам пока впереди бомбардиров. Я в принципе очень доволен игрой, но нас ждет еще непочатый край работы и с точки зрения тренировочного процесса, и селекции.Что значит готов ли я возглавить сборную? Если поступит предложение, тогда буду думать. Понятно, что это честь для любого россиянина, но это еще и очень большая ответственность", - сказал Карпин журналистам.