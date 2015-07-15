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    Карпин: "Мне понравилась моя команда и сегодня, и в матче с "Зенитом"

    На послематчевой пресс-конференции после игры со "СКА-Энергия" главный тренер армавирского "Торпедо" Валерий Карпин отметил игру своих подопечных и сказал, что пока не думал о воможности возглавить сборную.
    "Мне понравилась моя команда и сегодня, и в матче с "Зенитом" Я хотел бы поблагодарить ребят за две игры на выезде сыгранные "на ноль". А сегодня уже просматривалась и игра в атаке, хотя не хватает нам пока впереди бомбардиров. Я в принципе очень доволен игрой, но нас ждет еще непочатый край работы и с точки зрения тренировочного процесса, и селекции.

    Что значит готов ли я возглавить сборную? Если поступит предложение, тогда буду думать. Понятно, что это честь для любого россиянина, но это еще и очень большая ответственность", - сказал Карпин журналистам.

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    15.07.2015 22:00
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +151

      311 16 июля 2015, 11:03

      Что значит готов ли я возглавить сборную? (*закулисный смех*) Если поступит предложение, тогда буду думать. (*смехyeчки*)Понятно, что это честь для любого россиянина, но это еще и очень большая ответственность" (*аплодисменты*)

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 июля 2015, 09:02

      Да можно в сборную кого угодно... хоть Карпина, хоть Мутко... Главное - ассистентом Майкла Тайсона. Для индивидуальной работы с лентяями... И для мотивации наших "жирных котов"... Валуева, говорят, нельзя... Слишком добрый...

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      Рейтинг: +222

      удав 16 июля 2015, 07:37

      вот будет прикол если валерон их хотя бы в стыки выведет=)

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      Рейтинг: +631

      mat73 16 июля 2015, 07:30

      Ни много, ни мало, но руководство команды и города всерьез хочет через несколько лет выйти в Премьер0Лигу!

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      Рейтинг: +593

      112910415 16 июля 2015, 05:28

      сдержанный оптимизм возможен

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 16 июля 2015, 03:05

      Третьего августа посмотрим на твою команду, Валерий Георгиевич. К вам в гости сам ФК Тосно, который чиновники прошедшем сезоне не пустили в РПЛ, приедет! Слуцкого они уже обидели. В послематчевом интервью он минут пять плакал и жаловался на несправедливость жизни конской.

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      Рейтинг: +144

      Baksa66666 > Зенит 2015 16 июля 2015, 12:34

      Почему не пустили

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      Рейтинг: +407

      Федырыч 16 июля 2015, 02:24

      Команда Карпина точно будет в десятке. К гадалке не ходи.

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      Рейтинг: +144

      plusnindimon 16 июля 2015, 01:54

      Да боже упаси если пригласят в сборную и так позора хватает, тренер из тебя нулевой, только трепаться умеешь, вот кто тренеришка, Дзюба ошибся

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      Рейтинг: +864

      diktor 16 июля 2015, 00:29

      Для команды с недельной историей не потерять очки-великолепно-такой результат Зеньке-2 вот что позор.

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > diktor 16 июля 2015, 02:57

      А вот команде Тосно с двухлетней историей чиновники не разрешили выйти в РПЛ. Да и арбитр, который не выгнал Акинфеева за мордобой, тоже этому поспособствовал, так как его решение сильно повлияло на результаты команд во всём чемпионате.

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      Рейтинг: +864

      diktor > Зенит 2015 16 июля 2015, 05:48

      Ну так эти проблемы к клячам-чего на наших ветках то разоряться?

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      Рейтинг: +886

      Великолепный 16 июля 2015, 00:27

      Карпин: мы наберем 33 очка))

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      Рейтинг: +164

      spartak11 > Великолепный 16 июля 2015, 08:54

      новенькое что-нибудь придумали бы уже,или у конявых мозгов не хватает?

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