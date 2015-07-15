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    "Волга" и "Томь" одерживают вторые победы в ФНЛ

    Нижегородская "Волга" и томская "Томь" после двух туров первенства ФНЛ набрали максимальное количество очков. Обе команды на данный момент возглавили турнирную таблицу.

    Томичи в Воронеже со счетом 3:1 уверенно обыграли местный "Факел" . На голы Анзора Саная (16 мин), Никиты Баженова (79 мин) и Ивана Темникова (83 мин), хозяева ответили только одним точным ударом Михаила Бирюкова на 88-й минуте с пенальти. А вот волжанам для победы над "Тюменью" хватило одного точного удара Леандро на 15-й минуте матча.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2015 21:04
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +73

      РусФут 16 июля 2015, 05:18

      Факел играл не плохо-но походу "перегорели" перед своими зрителями хотели скатать красиво, но увы.. Ну а Томь молодчаги, явно будут бороться за первой место в ФНЛ и соответственно за выход в РФПЛ. Удачи обеим командам!

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      Рейтинг: +121

      dokom 15 июля 2015, 22:02

      Леандро с 50 метров.
      Красавчик.

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      Рейтинг: +185

      kidd-75 > dokom 16 июля 2015, 09:36

      Может, чё )))

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      Рейтинг: +77

      wojanolja 15 июля 2015, 22:00

      хорошо

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      Рейтинг: +3081

      drug01 15 июля 2015, 21:58

      начало положено!!1111

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      Рейтинг: +121

      dokom 15 июля 2015, 21:58

      Выходцы из РПЛ радуют.

      0
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      Рейтинг: +375

      NeiSeS 15 июля 2015, 21:27

      леандро с центра поля со штрафного положил) привет воротчику)

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 15 июля 2015, 21:14

      У Томи серьёзные цели в этом сезоне!

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      Рейтинг: +197

      cpartak60 15 июля 2015, 21:08

      спартак одержал первую победу!1-0 над газовиком!

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      Рейтинг: +121

      dokom > cpartak60 16 июля 2015, 09:42

      Сразу медали вручить или по окончанию сезона

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