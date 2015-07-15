"Волга" и "Томь" одерживают вторые победы в ФНЛ

Факел играл не плохо-но походу "перегорели" перед своими зрителями хотели скатать красиво, но увы.. Ну а Томь молодчаги, явно будут бороться за первой место в ФНЛ и соответственно за выход в РФПЛ. Удачи обеим командам!
Нижегородская "Волга" и томская "Томь" после двух туров первенства ФНЛ набрали максимальное количество очков. Обе команды на данный момент возглавили турнирную таблицу.
Томичи в Воронеже со счетом 3:1 уверенно обыграли местный "Факел" . На голы Анзора Саная (16 мин), Никиты Баженова (79 мин) и Ивана Темникова (83 мин), хозяева ответили только одним точным ударом Михаила Бирюкова на 88-й минуте с пенальти. А вот волжанам для победы над "Тюменью" хватило одного точного удара Леандро на 15-й минуте матча.
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