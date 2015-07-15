"Волга" и "Томь" одерживают вторые победы в ФНЛ

Нижегородская "Волга" и томская "Томь" после двух туров первенства ФНЛ набрали максимальное количество очков. Обе команды на данный момент возглавили турнирную таблицу.





Томичи в Воронеже со счетом 3:1 уверенно обыграли местный "Факел" . На голы Анзора Саная (16 мин), Никиты Баженова (79 мин) и Ивана Темникова (83 мин), хозяева ответили только одним точным ударом Михаила Бирюкова на 88-й минуте с пенальти. А вот волжанам для победы над "Тюменью" хватило одного точного удара Леандро на 15-й минуте матча.