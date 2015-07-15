"Зенит-2" и "Арсенал" забили друг другу по два мяча

уровень запитер-2 2-ой дивизион.
Зачем их пропихнули всеми неправдами в ФНЛ???
Будет позор в каждом матче)))
уровень запитер-2 2-ой дивизион.
Зачем их пропихнули всеми неправдами в ФНЛ???
Будет позор в каждом матче)))
Ну, и чего стоит Радимовская команда? На своём поле даже у туляков не смогли выиграть!
Еще раз, плииз.
Теперь кабинетчики и в фнл появились .
намек на спартак-2 понят, салажонок!
Чует собака чье мясо сьела ))
Потому и скулишь .
ты прав - свинина яд!
А по регламенту Зенит-2 в РФПЛ может подняться?
нет такой нации москаль. Не показывай свою тупость.
Это все заметили не сомневайся.
весьма неожиданно
ясно
Обильно. Болел порадовали. Все бы так.
И Зенит-2, и Спартак-2 не на вылет стоять будут,а на выход в вышку! Но за 5-6 туров до конца в РФС схватяться и указивку дадут-все последние игры слить!!!
Зенит-2 и Спартак-2 никак не могут выйти в вышку. Даже если и будут в призерах, то получат лишь медали, а их места в РПЛ займут другие клубы.
В регламенте. Вторые клубы не могут играть в высшем дивизионе со своими основными командами. Для Спартак-2 максимум - это ФНЛ, дальше не продвинутся никак!