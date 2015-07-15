"Зенит-2" и "Арсенал" забили друг другу по два мяча

В матче второго тура первенства ФНЛ в Санкт-Петербурге на "МСА Петровский" встретились "Зенит- 2" и тульский "Арсенал". Матч закончился боевой ничьей 2:2, причем хозяева по ходу встречи дважды вели в счете.

В первом тайме был забит всего один гол (на 8-й минуте отличился Денис Ткачук). Куда более событийной оказалась вторая половина встречи. На 56-й минуте "канонир" Владислав Рыжков сравнял счет, но равновесие продержалось только одну минуту, Константин Лобов вновь вывел вперед "Зенит-2". И все же удержать преимущество хозяевам не удалось, на 80-й минуте матча Александр Кутьин точным ударом установил окончательный счет.