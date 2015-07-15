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    "Зенит-2" и "Арсенал" забили друг другу по два мяча

    В матче второго тура первенства ФНЛ в Санкт-Петербурге на "МСА Петровский" встретились "Зенит- 2" и тульский "Арсенал". Матч закончился боевой ничьей 2:2, причем хозяева по ходу встречи дважды вели в счете.

    В первом тайме был забит всего один гол (на 8-й минуте отличился Денис Ткачук). Куда более событийной оказалась вторая половина встречи. На 56-й минуте "канонир" Владислав Рыжков сравнял счет, но равновесие продержалось только одну минуту, Константин Лобов вновь вывел вперед "Зенит-2". И все же удержать преимущество хозяевам не удалось, на 80-й минуте матча Александр Кутьин точным ударом установил окончательный счет.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2015 20:21
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    Комментарии62
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 16 июля 2015, 09:02

      уровень запитер-2 2-ой дивизион.
      Зачем их пропихнули всеми неправдами в ФНЛ???
      Будет позор в каждом матче)))

      1
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      Рейтинг: +66

      footlover 15 июля 2015, 23:40

      Ну, и чего стоит Радимовская команда? На своём поле даже у туляков не смогли выиграть!

      0
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      ...
      Рейтинг: +407

      Федырыч > footlover 16 июля 2015, 02:06

      радимовская с маленькой буквы-так правильно.

      1
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      ...
      Рейтинг: +144

      plusnindimon > Федырыч 16 июля 2015, 02:21

      Федырыч - Уе..ан так правильно!

      0
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      ...
      Рейтинг: +407

      Федырыч > plusnindimon 16 июля 2015, 02:45

      Еще раз, плииз.

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 15 июля 2015, 22:06

      Теперь кабинетчики и в фнл появились .

      1
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      Рейтинг: +1707

      kkomov > spartach n1 15 июля 2015, 22:22

      намек на спартак-2 понят, салажонок!

      6
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 > kkomov 15 июля 2015, 22:38

      Чует собака чье мясо сьела ))
      Потому и скулишь .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov > spartach n1 15 июля 2015, 22:46

      ты прав - свинина яд!

      1
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      Рейтинг: +86

      wingback 15 июля 2015, 21:47

      А по регламенту Зенит-2 в РФПЛ может подняться?

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > wingback 15 июля 2015, 21:52

      нет, а вылететь обратно во второй дивизион, да.)
      Он это и сделает.

      4
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      Рейтинг: +86

      wingback > REDWHITE_ 15 июля 2015, 22:02

      Какой у тебя распространённый ответ с элементами вангования...

      2
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      ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov > REDWHITE_ 15 июля 2015, 22:23

      а как насчет спартачка-2?

      2
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      ...
      Рейтинг: +144

      plusnindimon > wingback 16 июля 2015, 01:44

      ТИПИЧНЫЙ ОТВЕТ МОСКАЛЯ, ЭТО ГНИЛАЯ НАЦИЯ!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +407

      Федырыч > plusnindimon 16 июля 2015, 02:02

      нет такой нации москаль. Не показывай свою тупость.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +144

      plusnindimon > Федырыч 16 июля 2015, 02:09

      Да у меня по пьяне лучше голова работает, чем у тебя, если даже будешь стараться свое вещество напрягать!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +407

      Федырыч > plusnindimon 16 июля 2015, 02:30

      Это все заметили не сомневайся.

      2
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      Рейтинг: +145

      WhiteLuckyBuster 15 июля 2015, 21:33

      весьма неожиданно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1532

      starche 15 июля 2015, 21:16

      Все еще впереди.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +407

      Федырыч > starche 15 июля 2015, 22:27

      как ты права девочка.

      0
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      Рейтинг: +923

      eaguar 15 июля 2015, 21:16

      Арсенал молодцы .
      Играют в футбол , а не мяч пинают на результат .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +86

      урфинДжо 15 июля 2015, 21:15

      ясно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 15 июля 2015, 21:14

      Обильно. Болел порадовали. Все бы так.

      0
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      Рейтинг: +10

      SSswarovski 15 июля 2015, 21:11

      И Зенит-2, и Спартак-2 не на вылет стоять будут,а на выход в вышку! Но за 5-6 туров до конца в РФС схватяться и указивку дадут-все последние игры слить!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1369

      makkie > SSswarovski 15 июля 2015, 21:14

      Зенит-2 и Спартак-2 никак не могут выйти в вышку. Даже если и будут в призерах, то получат лишь медали, а их места в РПЛ займут другие клубы.

      13
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      Рейтинг: +418

      Лев Троцкий > makkie 15 июля 2015, 21:17

      это где об этом сказано?

      0
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      Рейтинг: +1369

      makkie > Лев Троцкий 15 июля 2015, 21:23

      В регламенте. Вторые клубы не могут играть в высшем дивизионе со своими основными командами. Для Спартак-2 максимум - это ФНЛ, дальше не продвинутся никак!

      7
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      Рейтинг: +418

      Лев Троцкий > makkie 15 июля 2015, 21:26

      Спасибо за инфу

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