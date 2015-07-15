"Анжи" проявляет интерес к Макееву

Махачкалинский "Анжи" проявляет интерес к защитнику московского "Спартака" Евгению Макееву. Ранее стало известно, что Макеев вместе с Павлом Яковлевым и Александром Зотовым заявлены в ФНЛ за "Спартак-2".





В минувшем сезоне Макеев сыграл в 25 матчах Премьер-лиги, в которых только дважды выходил на замену и отметился шестью желтыми карточками.



