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    "Анжи" проявляет интерес к Макееву

    Махачкалинский "Анжи" проявляет интерес к защитнику московского "Спартака" Евгению Макееву. Ранее стало известно, что Макеев вместе с Павлом Яковлевым и Александром Зотовым заявлены в ФНЛ за "Спартак-2".

    В минувшем сезоне Макеев сыграл в 25 матчах Премьер-лиги, в которых только дважды выходил на замену и отметился шестью желтыми карточками.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    15.07.2015 19:29
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +69

      АнжидиH 18 июля 2015, 15:41

      да наИКСуй он нужен

      0
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      Рейтинг: +24

      ShamsUSSR 18 июля 2015, 02:06

      Хорошо если дальше интереса дело не дойдёт...

      0
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      Рейтинг: +30

      Govorit Mahachkala 17 июля 2015, 13:35

      хреновый интерес

      0
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      Рейтинг: +66

      Murad0202 17 июля 2015, 00:15

      Нулевой игрок. Худший защитник в России из всех на кого я обращал внимание.

      2
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      Рейтинг: +16

      Независимое Мнение 16 июля 2015, 14:52

      Вот это поворот,но как мне кажется,этот трансфер будет сложно "провернуть".Пашу Яковлева лучше в "КС" или "Краснодар"."Быкам" мне кажется он особенно ко двору придется.

      0
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      Рейтинг: +20

      Muslim 05 16 июля 2015, 11:04

      Яковлева лучше

      0
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      Рейтинг: +58

      Sergei 063KC 16 июля 2015, 10:45

      Яковлева в КС отдали бы лучше.

      0
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      Рейтинг: +379

      ABir 16 июля 2015, 08:48

      Лучше уж за второй, но Спартак, чем за непонятно какое Анжи.

      0
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      Рейтинг: +45

      civilist > ABir 16 июля 2015, 10:01

      Тебе -то лучше, но ему нет.
      Не сравнить игровой опыт в ФНЛ и РПЛ.

      1
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      Рейтинг: +379

      ABir > civilist 16 июля 2015, 11:35

      А Вы его спрашивали?

      0
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      Рейтинг: +282

      cканер > ABir 16 июля 2015, 18:11

      да ты болен!

      3
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      Рейтинг: +10

      ANZORRO > ABir 21 июля 2015, 05:49

      Не твоего уровня понятия , аналитик. Оставьте его себе , со всем его г-ном

      0
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      Рейтинг: +768

      ПерекатиПоле 16 июля 2015, 03:29

      Шаг вперед для макеева. Лучше играть в перестроенном новичке РПЛ, чем в крепком середнячке, который никуда не стремится.

      4
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      Рейтинг: +19

      АРуслан 16 июля 2015, 02:19

      Лучше Денисова с локо

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