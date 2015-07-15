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    "Рома" хочет купить Маскерано

    Тренерский штаб "Ромы" заинтересован в услугах защитника "Барселоны" Хавьера Маскерано.
    Контракт 31-летнего аргентинца с каталонским клубом рассчитан до 2018 года.
    По данным источника, "Рома" готова заплатить за Маскерано 15 миллионов евро и предложить ему четырехлетний контракт с зарплатой 3,5 миллиона евро.
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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    15.07.2015 18:49
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 16 июля 2015, 18:28

      Это не реально, Барса его не отдаст. Продешевил в своё время Ливерпуль.

      0
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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 16 июля 2015, 10:47

      Не продадут его!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      KaSog Kerket 16 июля 2015, 10:22

      они на самом деле им интересуются.

      0
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      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev 15 июля 2015, 21:43

      Уля Зотова!))))

      2
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      Рейтинг: +894

      Ахад 15 июля 2015, 21:39

      средненький игрочишка средненькой командишки

      1
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      Рейтинг: +36

      naeb999 > Ахад 16 июля 2015, 10:36

      тяфкало ты.

      2
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      Рейтинг: +86

      урфинДжо 15 июля 2015, 21:16

      опять ульяна.. ну всё понятно.

      1
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      Рейтинг: +114

      neomessi 15 июля 2015, 20:39

      да ну.....Рома....лучше подумайте о реальных трансферах.

      1
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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 15 июля 2015, 20:28

      Лучшего опорника мира Барса не отпустит Рома может больше не интересоваться.

      2
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      Рейтинг: +607

      Bearded man 15 июля 2015, 20:15

      Барса может и отдать. Возраст уже.

      0
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      Рейтинг: +146

      Serjinho > Bearded man 15 июля 2015, 20:20

      один из лучших центр-дефов - опорников в мире, зачем барсе его отдавать?

      3
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      Рейтинг: +607

      Bearded man > Serjinho 15 июля 2015, 20:44

      Затем, что можно купить моложе, а этот будет только дешеветь. В Барсе даже средний Пике играет в основе, там оборона как таковая не требуется.

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      Рейтинг: +146

      Serjinho > Bearded man 15 июля 2015, 21:35

      фанат мешка не осознает, что не для всех клубов в мире футбол - бизнес

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      Рейтинг: +607

      Bearded man > Serjinho 16 июля 2015, 06:13

      Фанат мешка? Я думал ты за Барсу топишь.)

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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 15 июля 2015, 20:00

      Пусть Рома отдыхает))))))

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