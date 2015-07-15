"Рома" хочет купить Маскерано

Тренерский штаб "Ромы" заинтересован в услугах защитника "Барселоны" Хавьера Маскерано.

Контракт 31-летнего аргентинца с каталонским клубом рассчитан до 2018 года.

По данным источника, "Рома" готова заплатить за Маскерано 15 миллионов евро и предложить ему четырехлетний контракт с зарплатой 3,5 миллиона евро.