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    Широков: "Мне кажется, у нас есть один тренер, который созрел для работы в сборной"

    Полузащитник московского "Спартака" Роман Широков, комментируя отставку Фабио Капелло с поста главного тренера сборной России, отметил, что эта новость не была неожиданной, а также высказался по поводу работы итальянского специалиста и о том, кто мог бы занять вакантный пост.
    "Неожиданностью, думаю, не стал ни для кого – всех к этому давно готовили. Однако ничего плохого в адрес Капелло сказать не могу. Мы хорошо провели отбор на чемпионат мира. А сейчас должны его поблагодарить за проделанную работу и пожелать удачи на следующем месте. Если оно будет.
    Наверное, никто не будет спорить, что в том отборе Фабио стабилизировал игру сборной и поймал нужный баланс. Поэтому мы достаточно уверенно финишировали в группе и пробились на чемпионат мира. Потом, возможно, что-то не заладилось. Что именно – не знаю. Нужно у него спрашивать и всем вместе разбираться.
    Предпочтения по кандидатуре нового тренера для сборной? Мне кажется, у нас уже есть один тренер, который созрел для работы в сборной. Он сейчас практикует. Причем достаточно неплохо. Бородюк? Кстати, тоже очень хороший вариант", - приводит слова Широкова "Чемпионат".
    Ранее сообщалось, что возглавить сборную России может наставник ЦСКА Леонид Слуцкий. Также появилась информация о переговорах с экс-рулевым "Динамо" Станиславом Черчесовым.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    15.07.2015 18:37
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    Комментарии124
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      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 17 июля 2015, 01:31

      И тут "твиттераст" не смог промолчать...

      0
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      Рейтинг: +168

      andrefino13 16 июля 2015, 16:07

      Если кто и созрел,то только Бердыев.Слуцкого не уважают,как Бердыева.

      0
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      Рейтинг: +324

      hellkid 16 июля 2015, 11:20

      только не черчесова

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      Рейтинг: +379

      ABir 16 июля 2015, 08:53

      Помощником тренера им надо точно ставить Валуева или Емнльяненко.

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      Рейтинг: +73

      SanitarForest 16 июля 2015, 08:38

      С какого х.. Леньку-бегемота на царство??? там Леонорыча не будет,тащить будет некому...

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      Рейтинг: +29

      cvanza 16 июля 2015, 03:38

      Заинтриговал Рома

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      Рейтинг: +43

      Jeber 16 июля 2015, 03:37

      Бубнова или Валеру

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      Рейтинг: +154

      Ac Milan Champion 16 июля 2015, 01:56

      Поставьте красножана сразу станете ЧЕМПИОНАМИ МИРА правда незнаю в каком году))

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      Рейтинг: +673

      Кабинетный Зенит 16 июля 2015, 01:02

      а про Бышовца то забыли.. Анатолий- настало твое время!

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      Рейтинг: +244

      Вакханалия 16 июля 2015, 00:03

      Чувствуется, что журнашлюхи его перефразировали или что- то вырезали. Но из речи Широкова, которую нам напечатали, и которая даже может иметь иной смысловой оттенок, а не тот, который этой статье предали журнашлюхи, кандидатом является Валерий Георгиевич.

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      Рейтинг: +1707

      kkomov > Вакханалия 16 июля 2015, 00:23

      не надо нам газзаева!
      наелись усатым!

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