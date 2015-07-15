Широков: "Мне кажется, у нас есть один тренер, который созрел для работы в сборной"

И тут "твиттераст" не смог промолчать...
Полузащитник московского "Спартака" Роман Широков, комментируя отставку Фабио Капелло с поста главного тренера сборной России, отметил, что эта новость не была неожиданной, а также высказался по поводу работы итальянского специалиста и о том, кто мог бы занять вакантный пост.
"Неожиданностью, думаю, не стал ни для кого – всех к этому давно готовили. Однако ничего плохого в адрес Капелло сказать не могу. Мы хорошо провели отбор на чемпионат мира. А сейчас должны его поблагодарить за проделанную работу и пожелать удачи на следующем месте. Если оно будет.
Наверное, никто не будет спорить, что в том отборе Фабио стабилизировал игру сборной и поймал нужный баланс. Поэтому мы достаточно уверенно финишировали в группе и пробились на чемпионат мира. Потом, возможно, что-то не заладилось. Что именно – не знаю. Нужно у него спрашивать и всем вместе разбираться.
Предпочтения по кандидатуре нового тренера для сборной? Мне кажется, у нас уже есть один тренер, который созрел для работы в сборной. Он сейчас практикует. Причем достаточно неплохо. Бородюк? Кстати, тоже очень хороший вариант", - приводит слова Широкова "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что возглавить сборную России может наставник ЦСКА Леонид Слуцкий. Также появилась информация о переговорах с экс-рулевым "Динамо" Станиславом Черчесовым.
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