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    Стали известны 10 претендентов на награду лучшему игроку Европы по версии УЕФА

    В десятку претендентов на награду лучшему футболисту Европы по версии УЕФА в сезоне 2014/15 вошло восемь финалистов Лиги чемпионов, а также нападающий "Реала" Криштиану Роналду и полузащитник "Челси" Эден Азар. Обладатель награды определится 28 августа, сообщает пресс-служба УЕФА.
    Жюри состоит из журналистов, представляющих все 54 национальные ассоциации УЕФА. Каждый член жюри назвал пятерку лучших, на его взгляд, футболистов сезона. За каждое первое место игрок получал пять очков, за каждое второе - четыре, и так далее. Десять лучших прошли во второй раунд голосования, по итогам которого будет отобрано три кандидата. Их имена станут известны 12 августа. В рамках жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2015/16 28 августа в Монако то же жюри проголосует, чтобы определить лучшего из трех претендентов. В предыдущие годы награда доставалась Лионелю Месси (2011), Андресу Иньесте (2012), Франку Рибери (2013) и Криштиану Роналду (2014).
    Список кандидатов на награду выглядит следующим образом: Эден Азар (Бельгия, "Челси"), Джанлуиджи Буффон (Италия, "Ювентус"), Артуро Видаль (Чили, "Ювентус"), Лионель Месси (Аргентина, "Барселона"), Неймар (Бразилия, "Барселона"), Андреа Пирло (Италия, "Ювентус" и "Нью-Йорк Сити"), Поль Погба (Франция, "Ювентус"), Криштиану Роналду (Португалия, "Реал"), Луис Суарес (Уругвай, "Барселона"), Карлос Тевес (Аргентина, "Ювентус" и "Бока Хуниорс").

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    Источник: УЕФА

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    15.07.2015 17:47
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    Комментарии471
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    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 17 июля 2015, 09:21

      Дождёмся конца августа...

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      Рейтинг: +15

      кушаюже 16 июля 2015, 20:13

      Адекватный список, конечно, практически все финалисты, Азар если только лишний....

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 16 июля 2015, 15:57

      Тройка будет такова: Месси, Роналду, Пирло...

      0
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      Рейтинг: +222

      Шуnя771 16 июля 2015, 13:10

      В который раз удивляюсь предвзятости пишущей братии...

      Где Ибрагимович?

      0
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      ...
      Рейтинг: +66

      Murad0202 > Шуnя771 16 июля 2015, 14:19

      Вместо кого?

      0
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      ...
      Рейтинг: +222

      Шуnя771 > Murad0202 16 июля 2015, 21:55

      Кроме Месси и Роналду....
      Напомню не один сезон и главное в РАЗНЫХ ТОП командах колотит по 25-30 голешников)

      0
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      Рейтинг: +66

      Murad0202 > Шуnя771 17 июля 2015, 03:53

      Но в ЛЧ он себя ни как не проявил - скорее всего это и стало решающим фактором.

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      Рейтинг: +167

      астраханец 16 июля 2015, 12:27

      Не пойму одного: за какие успехи здесь Суарез?

      0
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      Рейтинг: +83

      aviciii > астраханец 16 июля 2015, 12:57

      2 гола Сити, 2 гола ПСЖ, голевые в игре с Баварией, победный гол в финале ЛЧ.. блиииин, за какие заслуги ??? надеюсь дошло ) всегда пожалуйста

      2
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      Рейтинг: +196

      Forint 16 июля 2015, 11:27

      1. Месси
      2. --\--
      ...
      10. Месси

      1
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      Рейтинг: +202

      Chilahim 16 июля 2015, 11:24

      Кстате, а почему в этом списке нет супер-форварда, лауреата премии "Первая пятерка" Константина Базелюка???!!!

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      Рейтинг: +202

      Chilahim 16 июля 2015, 11:23

      Месси конечно. но если выбирать из европейцев, то я бы вручил Азару.

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      Рейтинг: +418

      Лев Троцкий > Klaido 16 июля 2015, 11:55

      Ну,критерий отбора,наверное,будет эффектность,а не качество и полезность.А так согласен с тобой.Я бы Пирло выбрал)

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      Рейтинг: +66

      Murad0202 > Klaido 16 июля 2015, 14:23

      Если из Европейцев, то согласен с тобой.

      0
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      Рейтинг: +202

      Chilahim > Klaido 16 июля 2015, 15:37

      Ну так то Буффон не меньшую роль сыграл в успехах Юве.
      А Про Месси четче всех сказал Мауринье - "Месси выходит в финал ЛЧ с третьим тренером. Был бу ещё какой-то другой тренер, он бы тоже с Месси вышел в финал ЛЧ"(почти цитата).

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      Рейтинг: +834

      Master Football 7 16 июля 2015, 11:11

      Никто не заслужил приз кроме Месси.

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      Рейтинг: +20

      КДС_ 16 июля 2015, 11:01

      Кри Ро выиграет!Месси получит кукишь)

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      Рейтинг: +20

      КДС_ > Klaido 16 июля 2015, 16:55

      Молчал бы Дедуля хренов!Хрюня!

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