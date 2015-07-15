"НТВ-Плюс" получил права на телеканал "Наш Футбол" и его распространение

Телеканал "НТВ-Плюс" получил права на телеканал "Наш Футбол" и права на распространение канала и отдельных матчей РФПЛ в России и за рубежом, заявил генеральный директор "НТВ-Плюс" Александр Вронский:



"Мы полностью удовлетворены достигнутыми договоренностями и тем, что руководство лиги согласилось с выдвинутыми нами ранее финансовыми предложениями", - сказал Вронский.

При этом он не сообщил финансовые условия сделки. Ранее в СМИ сообщалось, что в сезоне-2015/16 "НТВ-Плюс" заплатит РФПЛ 1,98 миллиарда рублей. С учетом затрат на производство и формирование канала "Наш футбол" РФПЛ получит 1,48 миллиарда.



"Могу с уверенностью сказать, что при производстве и формировании телевизионного продукта мы используем одну из лучших в Европе технологическую производственную и съемочную базу, а также интересные технологические новинки, - отметил Вронский. - Например, мы введем расширенную систему презентаций и графического анализа, а к концу календарного года будем проводить прямые трансляции топовых матчей в стандарте сверхвысокой четкости 4К. Мы также планируем запуск приложения Second screen для расширения аудитории канала "Наш футбол".

В связи с принятым решением о ликвидации компании "Лига-ТВ" как производителя канала "Наш футбол" могу также сообщить, что мы сохраним ключевых сотрудников "Лиги-ТВ" в структурах "НТВ-Плюс". Уверен, они помогут нам в создании качественного футбольного контента, интересного российскому и зарубежному зрителю", - подчеркнул руководитель.

