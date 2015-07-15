Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    "НТВ-Плюс" получил права на телеканал "Наш Футбол" и его распространение

    Телеканал "НТВ-Плюс" получил права на телеканал "Наш Футбол" и права на распространение канала и отдельных матчей РФПЛ в России и за рубежом, заявил генеральный директор "НТВ-Плюс" Александр Вронский:

    "Мы полностью удовлетворены достигнутыми договоренностями и тем, что руководство лиги согласилось с выдвинутыми нами ранее финансовыми предложениями", - сказал Вронский.
    При этом он не сообщил финансовые условия сделки. Ранее в СМИ сообщалось, что в сезоне-2015/16 "НТВ-Плюс" заплатит РФПЛ 1,98 миллиарда рублей. С учетом затрат на производство и формирование канала "Наш футбол" РФПЛ получит 1,48 миллиарда.
    "Могу с уверенностью сказать, что при производстве и формировании телевизионного продукта мы используем одну из лучших в Европе технологическую производственную и съемочную базу, а также интересные технологические новинки, - отметил Вронский. - Например, мы введем расширенную систему презентаций и графического анализа, а к концу календарного года будем проводить прямые трансляции топовых матчей в стандарте сверхвысокой четкости 4К. Мы также планируем запуск приложения Second screen для расширения аудитории канала "Наш футбол".
    В связи с принятым решением о ликвидации компании "Лига-ТВ" как производителя канала "Наш футбол" могу также сообщить, что мы сохраним ключевых сотрудников "Лиги-ТВ" в структурах "НТВ-Плюс". Уверен, они помогут нам в создании качественного футбольного контента, интересного российскому и зарубежному зрителю", - подчеркнул руководитель.
    "Мы также удовлетворены переходом прав на канал "Наш футбол" к нашей компании. Кроме того, нам будут переданы права на распространение канала "Наш футбол" и отдельных матчей во всех средах, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, что в дополнение к уже существующим пакетам спортивных каналов "НТВ-Плюс" позволит дать российскому и международному болельщику уникальное предложение российского спортивного телевидения", - добавил он.
    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2015 17:16
    Рекомендуем
    Комментарии66
    ...
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 16 июля 2015, 13:03

      Вот оно почему..,цена-то повысилась.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      _armeec_ 16 июля 2015, 10:52

      Лига ТВ. выдуманная конторка, которая ни каким боком к этому каналу не касалась, чисто для отмыва денег.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 16 июля 2015, 09:11

      Случаем хохлы там не замешаны,на терр.акт похоже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      yanedo 16 июля 2015, 07:04

      кто бы сомневался шайка пи---ов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9731

      САДЫЧОК 15 июля 2015, 21:10

      короче ясно -теперь простой чел не увидит футбол по тв!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +68

      Ron09 > САДЫЧОК 15 июля 2015, 21:30

      что мешает простому челу идти работать на 8 часов больше и тратить заработанные на подписку Нтв

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Bobus 15 июля 2015, 21:07

      Снова пролетарии и крестьяне искромётных игр РФПЛ не позырят

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +164

      Maga Ingush 15 июля 2015, 20:32

      А че щас на ТРИ КОЛОРЕ не будет НАШ ФУТБОЛ???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +370

      _armeec_ > Maga Ingush 16 июля 2015, 10:54

      Ни чего не изменится, только цена повысится ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Santino19 15 июля 2015, 20:30

      Теперь чё дороже будет?)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50

      Viktor41 > Santino19 15 июля 2015, 20:36

      Несомненно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +125

      oligarx vasia 15 июля 2015, 19:44

      нормальный канал))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +296

      Raulya 15 июля 2015, 19:31

      Блин только нашла приложение где есть наш футбол как теперь уйдет на нтв + и где его теперь искать...в плей маркете нет....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1430

      нoГГано > Raulya 15 июля 2015, 19:35

      У меня дома есть и "НТВ+" и "наш футбол"
      приходи посмотрим,у меня уютно я хороший парень.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +296

      Raulya > нoГГано 15 июля 2015, 19:40

      ))))))))))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1430

      нoГГано > Raulya 15 июля 2015, 19:43

      не стесняйся =)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +413

      За Московский ЦСКА > Raulya 16 июля 2015, 00:25

      Наш футбол правильно называется НТВ Плюс Наш Футбол. Как НТВ Плюс Футбол 1 , 2 , 3, НТВ Плюс Теннис , НТВ Плюс Баскетбол и т.д. Уже года 4 - 5. Куда он уйдет? Есть ещё одна компания НТВ Плюс?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11